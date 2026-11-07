El mundo de la cultura a debate en el Fórum de la mano de CoruñART

Inauguración de CoruñART a cargo de Oswaldo Digón

El Fórum Metropolitano acogió la pasada jornada la segunda edición de CoruñART, una feria y encuentro abierto que reunió a distintas sectores de las industrias culturales y creativas. Desde las once de la mañana, comenzaron los actos, con la inauguración corriendo a cargo del humorista Oswaldo Digón, se celebraron una serie de mesas redondas.

En estos espacios se debatieron temas como la cultura entendida como derecho, la cultura comunitaria y su impacto en las villas, y la dinámica de las grandes empresas en el sector, así como la literatura minoritaria. Además, se proyectaron cortometrajes, y se ofrecieron espacios de micros abiertos para la literatura y la poesía, así como la actuación de la cantante Candela Liste.

Mesa redonda en CoruñART

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, visitó el lugar por la tarde, dado que CoruñART cuenta con un puesto informativo sobre la acción cultural de la ciudad, donde el Ayuntamiento da a conocer sus proyectos. "Unha cidade non constrúe un ecosistema cultural forte só por acoller moitos eventos. Constrúeo cando dá continuidade aos proxectos, coida os seus profesionais e abre espazos de encontro coa cidadanía", comentó

Castro considera también la cultura tanto como un derecho de la ciudadanía como un conjunto de sectores creativos que precisan redes, estructuras y oportunidades para seguir creciendo. En este sentido, destacó el papel de la gestión cultural como herramienta para conectar el talento, fortalecer el tejido profesional y favorecer nuevas colaboraciones y proyectos.