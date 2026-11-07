El coruñés Luis Mosquera Caramelo ya es beato de la Iglesia

Un momento de la beatificación del coruñés Luis Mosquera Caramelo, junto a 79 compañeros mártires Diócesis de Santander

Luis Mosquera Caramelo murió asesinado en diciembre de 1936 en el barco prisión 'Alfonso Pérez'. Ocurrió durante la Guerra Civil y cuando el buque estaba en la bahía de Santander. En el mismo lugar, este sábado, 7 de noviembre, y con la Presidencia del prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, el coruñés ha pasado a ser beato Luis Mosquera Caramelo.

Santander ha acogido este sábado la beatificación de 80 personas, la mayoría de ellos sacerdotes o religiosos, fusilados a bordo del barco. Fue en una ceremonia en el catedral de Santander, en la que actuó como postulador de la causa de beatificación su obispo Arturo Ros. "Los 80 mártires fueron testigos del amor de Dios, de la fidelidad al Evangelio, de la misericordia y del perdón", destacó durante la ceremonia, según recoge El Debate.

Uno de esos escasos laicos asesinados fue el coruñés Luis Mosquera Caramelo, quien se ha convertido así en el primer beato y juez en España. Bautizado en la parroquia de San Jorge, este hijo y nieto de magistrados siguió la tradición y estudió Derecho en Santiago. Al acabar, se presentó a unas oposiciones para la vacante del juzgado de Las Palmas. Después fue destinado a Quiroga, en Lugo, en donde acabaría siendo destituido de su cargo supuestamente por tener una placa del Corazón de Jesús en la puerta de su casa. Finalmente fue restituido y reasignado al juzgado de Santoña, en Santander, en donde falleció a los 36 años.

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“Mi madre contaba que vivíamos en Santoña, encima del juzgado, y que un día, a las nueve de la noche o así, se oyeron pasos y mi padre dijo: ‘Me vienen a buscar’. Y efectivamente, abrieron la puerta y se lo llevaron, sin más. Y él no tenía nada que ver con la política”, explicaba a El Ideal Gallego una de sus hijas, Socorro. La familia considera que la beatificación de Luis Mosquera Caramelo es la "recompensa de todo lo que sufrió" y por "haber defendido su fe".

La catedral de la Asunción de Santander se ha llenado para vivir un día histórico en el que se han beatificado a 80 mártires del siglo XX de la Diócesis de la capital cántabra. En el acto estuvieron también representantes de la ciudad de A Coruña, que acompañaron al arzobispo, don Francisco José Prieto. Además de en la catedral, la beatificación se pudo seguir en varias ubicaciones de la ciudad a través de televisiones, como la iglesia del Cristo, reservada para los familiares, la plaza del obispo José Eguino y Trecu y la plaza Alfonso XIII, donde se ha habilitado una carpa.

Representantes de A Coruña que acompañaron al arzobispo al acto de beatificación de Luis Mosquera Caramelo

Al inicio de la celebración tuvo lugar uno de los momentos más significativos, con la lectura de la Carta Apostólica, el documento oficial con el que el papa León XIV oficializa la beatificación de los 80 mártires. "Francisco González de Córdova, presbítero diocesano, y sus 79 compañeros, presbíteros diocesanos, religiosos, seminaristas y fieles laicos, mártires que, fieles a la vocación recibida en las diversas circunstancias de su vida, no temieron derramar su sangre por amor a Cristo Señor, resucitado de entre los muertos y dador de la vida eterna, sean llamados en adelante beatos y que su memoria pueda celebrarse cada año, el 6 de noviembre, en los lugares y según las normas establecidas por el derecho", escribió el pontífice en octubre.

El cardenal Semeraro ha leído el decreto y un repique de campanas ha aclamado el momento para descubrir a continuación un cuadro con la imagen de todos ellos, obra del artista Indalecio Sobrino, que representa cómo el coruñés Luis Mosquera Caramelo y sus compañeros se elevan a los altares.