El centro comercial de Los Rosales deshoja sus 30 años de historia

Visitantes recorren la exposición de bonsais en el centro comercial Los Rosales, que celebra estos días su XXX aniversario Carlota Blanco

El tiempo, como recuerda la física, discurre de formas distintas, de manera que 30 años pueden ser un suspiro o una eternidad. En el caso del centro comercial Los Rosales, cubre prácticamente un período histórico de A Coruña, el que comenzó con la bonanza económica de finales de siglo. Abrió sus puertas tal día como hoy hace 30 años y lo celebra estos días con un apretado programa de actividades.

En los noventa, Los Rosales representaba la modernidad. El propio presidente de la Xunta entonces, Manuel Fraga, acudió a su inauguración. “Era el primer centro comercial moderno de la ciudad –explica su gerente, Juan Carlos Losada– y aportó dos cosas muy interesantes: salas de cine y un amplio parking gratuito”. Efectivamente: aunque Cuatro Caminos presume de ser el primer centro comercial coruñés, fueron Los Rosales los que trajeron a la ciudad el fenómeno del multicine que con el paso de los años se convirtieron en la norma, poniendo el primer clavo en el ataúd de cines como el Colón o el Avenida.

“Otro rasgo importante –añade Losada– es que tenía hipermercado”. Hasta entonces, esas grandes superficies se encontraban en la periferia de la ciudad, pero Los Rosales las acercó al casco urbano. Esta combinación (multicines, hipermercado y parking) fue una bomba, que garantizó el éxito de Los Rosales durante los primeros años del siglo XXI, cuando todavía era el único centro comercial moderno de la ciudad, y marcó la ruta a seguir para los siguientes proyectos que comenzaron a competir con él, como Espacio Coruña o Dolce Vita. “Supuso una revolución”, asegura el gerente. El primer día lo visitaron cerca de 40.000 personas.

El Centro Comercial Los Rosales celebra sus 30 años con música, talleres y una gran fiesta infantil Más información

El barrio en general y el centro comercial en particular son un paradigma del crecimiento de la ciudad a finales del siglo XX. De hecho, todos los que recuerden el descampado de la parroquia de Visma, terreno original sobre el que se asientan ambos, puede ser considerado un coruñés de mediana edad. En concreto, el solar al que fueron llegando los cines, el McDonald’s, Pryca primero y Carrefour después era un espacio de juegos improvisado para muchos niños del colegio Calasanz, en una época en la que el recreo y las clases todavía tenían su prórroga en las pachangas de parque y jardín.

En las semanas previas al comienzo de la construcción muchos aprovecharon para hacer falcatruadas por el embarrado solar, donde durante años se perdieron decenas de balones y en el que los más veteranos del Calasanz recuerdan todavía un minúsculo almacén de la tienda de ropa Pascual. Un gran charco en medio de aquel solar era como una especie de triángulo de las Bermudas para quienes tenían menos tino a la hora de golpear el balón, y que se llevaron más de una bronca en casa por regresar sin su Mikasa de turno (aquella bola esférica que hacía más daño que el zapatillazo de la abuela).

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Otro factor importante es que el centro comercial actuó como el eje de un nuevo barrio, Los Rosales, al que unía la tradición de la ciudad con el barrio de Labañou y puso en valor el final de la ronda de Outeiro que hasta entonces solo destacaba por el Millennium, antes incluso de que se levantaran las torres de viviendas de Los Rosales.

Este decano ha soportado no solo la competencia desaforada de principios de siglo, que culminó con la apertura de Marineda City, sino también la pandemia y la consiguiente explosión del comercio online, que cambió los hábitos de compra, los hábitos de ocio y de consumo, provocando la desaparición de los multicines. Pero Los Rosales sigue floreciendo y sus puertas continúan abiertas.