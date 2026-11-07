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A Coruña

Amalia Baltar, elegida como nueva presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña

Doda Vázquez ocupó el cargo durante los últimos ocho años, siendo la primera mujer en presidir la institución y dejando tras de sí dos mandatos de intensa actividad y grandes logros

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
07/11/2026 16:14
Doda Vázquez, en el momento de pasar el testigo a Amalia Baltar
Doda Vázquez, en el momento de pasar el testigo a Amalia Baltar
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La asamblea extraordinaria celebrada este sábado aprobó por mayoría el nombramiento de Amalia Baltar Estévez como nueva presidenta de la Asociación de la Prensa de A Coruña. Durante el acto, la presidenta saliente, Doda Vázquez Iglesias, destacó la intensa actividad de la entidad durante los últimos años y el gran esfuerzo de todo el equipo de la Junta Directiva para lograr sanear las cuentas de la asociación, situación que a día de hoy está ya superada.

En su intervención, Doda Vázquez agradeció la colaboración y la confianza depositada en ella durante estos ocho años de mandato y justificó su decisión de no volver a presentarse a la reelección por coherencia personal ya que entiende que dos mandatos son suficientes para "realizar aquellas cosas que se consideran importantes y ceder testigo a otra persona para que pueda continuar trabajando por mejorar día a día la APC".

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Los socios presentes en la asamblea coincidieron en alabar la gestión de la hasta el día de hoy presidenta, Doda Vázquez, poniendo en valor “la profesionalidad y el profundo compromiso demostrado a lo largo de todos estos años que se han materializado en una mayor transparencia, contacto directo y continuo con los asociados y asociadas”, creación del coworking de la APC que comenzará a funcionar próximamente, o la celebración del 120 aniversario de la asociación, entre muchos otros logros. Una gestión marcada por la “transparencia y honestidad”, como destacó una de las asociadas.

Por su parte, la recién elegida presidenta Amalia Baltar, agradeció la confianza depositada en ella por la anterior presidenta al ofrecerle continuar con su labor y también de todos los presentes por elegirla para liderar la APC. Manifestó su “compromiso de fortalecer la asociación, defender la profesión periodística y promover una institución abierta, útil y representativa para todos sus asociados”.

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