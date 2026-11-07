A Coruña será la primera escala en Europa de la regata del centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'

El buque 'Juan Sebastián de Elcano' en uno de sus pasos por A Coruña Javier Alborés

A Coruña será la primera ciudad europea en recibir la regata internacional organizada con motivo del centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano'. Entre el 28 de mayo y el 1 de junio de 2027, los muelles coruñeses acogerán una flota internacional de grandes veleros procedentes de Latinoamérica, que acompañarán al emblemático buque del Armada española en su travesía conmemorativa por el centenario de su botadura.

La escala coruñesa constituirá uno de los momentos más destacados de esta celebración internacional, que reunirá buques escuela de España, Portugal, Italia y diversos países hispanoamericanos, entre ellos Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

El crucero conmemorativo de 2027 comenzará entre el 19 y el 23 de febrero desde El Callao (Perú), y recorrerá diferentes puertos de Latinoamérica antes de cruzar el Atlántico rumbo a Europa.

A Coruña será su primera escala en el continente europeo, antes de continuar hacia Lisboa, Cádiz y Las Palmas de Gran Canaria, para regresar posteriormente al continente americano.

La iniciativa forma parte del proyecto de conmemoración del centenario del 'Juan Sebastián de Elcano', organizado a través de una comisión de seguimiento cuya presidencia de honor ostenta el rey, y de la que forman parte la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

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El acto de presentación oficial del centenario del buque escuela 'Juan Sebastián de Elcano' se celebró el pasado 29 de septiembre en el Teatro Real de Madrid, con la asistencia de la alcaldesa y del presidente de la Autoridad Portuaria. En este evento se puso de manifiesto el objetivo de la conmemoración del centenario, que permitirá poner en valor la trayectoria del 'Juan Sebastián de Elcano', considerado el buque escuela más antiguo en servicio y uno de los grandes símbolos de la historia marítima española. A lo largo de su trayectoria, aproximadamente 20.000 tripulantes navegaron a bordo de este buque, que acumula alrededor de 15.500 días de mar y once vueltas al mundo, visitando 73 países y 205 puertos diferentes, con un total de 1.277 escalas.

Durante este acto, la alcaldesa destacó que la escala del 'Elcano' será uno de los grandes hitos en materia de proyección turística del año 2027, para añadir que “ver atracados todos juntos en nuestro muelle los barcos más hermosos y espectaculares del mundo va a ser una oportunidad única en la historia de nuestra ciudad, tan ligada a los grandes eventos náuticos”.

Además, no solo supondrá un importante revulsivo a nivel turístico, sino que atraerá las numerosas comunidades latinoamericanas que residen en A Coruña.

El 'Juan Sebastián de Elcano' recaló en numerosas ocasiones en el puerto coruñés, donde siempre despertó un enorme interés y una gran respuesta ciudadana. El Ayuntamiento quiere que esta nueva visita tenga una dimensión especial y si convierta en una celebración compartida por toda la sociedad coruñesa, el conjunto de Galicia y los numerosos visitantes que recibe la ciudad.

Para eso, el Ayuntamiento ya mantuvo sucesivas reuniones con representantes del Armada y de la Autoridad Portuaria de A Coruña, en las que se está avanzando tanto en los aspectos logísticos como en el programa institucional, cultural, turístico y deportivo que se diseñará con motivo de esta escala. Unas actividades de las que podrán disfrutar no solo los numerosos tripulantes de diversos países que recalarán en la ciudad, sino también el numeroso público que atraerá esta escala.

En las reuniones mantenidas se abordaron distintas propuestas para enriquecer la escala y favorecer la participación ciudadana, entre ellas la organización de una regata con participación abierta a veleros de todo tipo, así como diversas exposiciones, espectáculos y actividades lúdico-deportivas.