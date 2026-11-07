A Coruña fusiona sus dos tapas más famosas y crea la tortilla que da el callo

Marcos y Johan, cocineros de Volteo, posan con la tortilla Patricia G. Fraga

Hay quien se niega a reconocer que, en hostelería, 2+2 siguen siendo 4. Existen partidarios de retorcer los tradicional hasta la reinvención, y quienes consideran lo de toda la vida una especie de libro sagrado sobre el que no se debe blasfemar. Pues bien, a medio camino entre esas dos propuestas hay que situar el último movimiento de Volteo, un restaurante especializado en tortilla de patata que abrió sus puertas en diciembre de 2024, y que en solamente un par de años ha puesto patas arriba las recetas más tradicionales. En este caso, se trata de unir dos de las tapas reinas de los domingos y fusionarlas en una tortilla con callos.

Detalle de la tortilla con los callos de El Puerto de Sada Patricia G. Fraga

El término es literal, porque a la tradicional tortilla estándar del Volteo se le echa por encima una ración de los famosos callos de Mesón El Puerto de Sada, en lo que realmente supone una nueva colaboración con un establecimiento externo. Si hace unos meses fue la tortilla de churrasco del Alcume la que se hizo viral y el producto estrella, esta vez el debaste está servido. "Después del éxito del churrasco, estuvimos pensando qué combinaciones podríamos hacer para que estuviera rica", reconoce la propiedad. "La de churrasco fue una locura y, durante mucho tiempo, la que más vendíamos. Ahora hicimos varias pruebas, invitamos a una cata a los amigos y todo el mundo decía que estaba muy buena", añade.

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El precio es de 18 euros, aunque lo de la unanimidad es una cuestión pendiente. Los propietarios de Volteo aplican eso de "que hablen de ti, aunque sea para mal". Los que comen por los ojos no acaban de adaptarse a la nueva tortilla de callos, que curiosamente la elogian quienes la han probado. "Como quien dice, acabamos de empezar y solamente entró en la carta el miércoles. Las redes están provocando que muchos vengan a probarla, aunque también está recibiendo mucho haterismo (odio). Igual que hay quien comenta que quiere probarla otros nos dicen que ya no sabemos qué inventar, o que no deberíamos jugar así con la tortilla", explican desde la empresa.

Para quienes se decidan a dar el paso una advertencia: que lo hagan acompañados y con el estómago vacío. "Llena mucho y es imposible que la coma una sola persona". Eso también puede suponer un reto del estilo 'Crónicas carnívoras'.