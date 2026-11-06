Volotea incorpora Madrid como única ruta diaria desde A Coruña

Un avión de Volotea sale, esta mañana, del aeropuerto de Alvedro Javier Alborés

Volotea regresa por todo lo alto a Alvedro. Si durante la mañana de este viernes estrenaba tres de las cinco rutas nacionales que ampliarán la conectividad de la terminal tras la fuga de varias conexiones en el último año, esta tarde la aerolínea dio a conocer cuál será su sexto destino y su única frecuencia diaria desde A Coruña: Madrid. De esta forma, Volotea ofrecerá más de 2.500 plazas semanales en un vuelo diario por sentido con el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas a partir del 27 de noviembre.

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Esta nueva ruta se sumará a las conexiones con Bilbao, Málaga y Valencia, que ya aparecen desde este viernes en la oferta de Alvedro, a la que el sábado se sumará Sevilla y, el 2 de diciembre, Alicante. El contrato de estas rutas firmado con Volotea tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga de otra anualidad, y contará con un presupuesto superior a los 6,5 millones de euros.

La conexión contará con más de 40.000 asientos hasta, al menos, el cambio de temporada. De lunes a viernes y domingos, el avión desde A Coruña partirá a las 19.10 horas, mientras que el procedente de la capital española lo hará dos horas antes, a las 17.15 horas. Los sábados los horarios se adelantan al mediodía. En este caso, desde Alvedro saldrá un avión a las 14.45 y desde Adolfo Suárez-Barajas, a las 12.50 horas.