Volotea aterriza en A Coruña

La alcaldesa, Inés rey, presentaba esta mañana las rutas aéreas de Volotea en un acto al que también acudió Gabriel Smilovic, representante de la compañía aérea y que, según ella, simboliza un día muy importante para A Coruña y su conectividad, así como de toda el área metropolitana: "Me atrevería decir que mais alá".

Media hora antes, a eso de las nueve de la mañana, había llegado, puntual, el primer vuelo de Volotea procedente de Bilbao y mientras la alcaldesa hablaba, despegaba otro en dirección a Málaga.

Las ciudades, recuerda Rey, compiten por atraer visitantes e inversiones y para conseguir ese objetivo es imprescindible obtener buenas conexiones. El Consorcio de Turismo lleva años trabajando en este sentido, recalcó y ahora hay nuevas conexiones con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante.

Smilovic, destacó que este es un día especial. "Es nuestro regreso a A Coruña con cinco nuevas rutas que comenzarán a operar de forma progresiva. Mañana será Sevilla y Alicante, el dos de diciembre"", explicó. La frecuencia de cada conexión será de dos vuelos semanales durante la temporada invernal, pero se reforzará durante el verano. Volotea había comenzado a operar en 2019 y desde entonces ha transportado a más de 400.000 viajeros.

"Pasamos de seis a once destinos en Alvedro, recuperamos conexións que estaban sendo moi demandadas. Son mais de mil vos anuais, más de 175.000 prazas no primeiro ano", recordó Rey. al tiempo que criticaba a la Xunta por no apoyar la estrategia aeroportuaria coruñesa, que pretende impulsar la llegada de visitantes durante todo el año denunciando, como ya ha hecho en otras ocasiones, su "centralismo arcaico".

Un buen año

La alcaldesa destacó que 2026 está siendo un buen año para Alvedro y aportó un dato: desde enero hasta septiembre, el aeropuerto registró más de 1,7 millones de pasajeros. "O Mellos período da súa historia, con un incremento de mais del 12% con respecto o ano 2025", insistió.

Nuevas conexiones internacionales se van a licitar antes de que acabe el año, aunque no ha querido avanzar cuáles serán. En cuanto a la situación económica de Vvolotea, que ha entrado en preconcurso de acreedores, Smilovic aseguró que no supondrá ningún problema y presentó como prueba la puntualidad de los primeros aviones de las nuevas conexiones.