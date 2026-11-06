Vetusta Morla mira al norte para volver a bailar en A Coruña

Un momento del concierto de Vetusta Morla en el Coliseum la noche de este viernes Patricia G. Fraga

Tras dos años de parón, había ganas. Tanto del público, como demuestran las 8.000 personas que se plantaron en el Coliseum este viernes y que serán más este sábado, como de los propios Vetusta Morla, que rememoraban su ultima visita a la ciudad, en 2024 en el Noroeste, “una noche que aún recordamos”.

Dos años que han servido para traer bajo el brazo nuevos temas que aun no tienen forma física. Por ese motivo, entregaron a los asistentes su libreto, las letras de sus nuevos temas, y abrieron su estudio en el corazón del Coliseum, disponiéndose ellos mismos en un círculo que tardaría en romperse.

Y con uno de sus nuevos temas, ‘Mi colección de duelos’, con homenaje incluido a Robe Iniesta y Jorge Ilegal dieron inicio a un paseo por sus ‘Canciones de Ida’, pero también por los temas que han cimentado un idilio con una ciudad donde los baños de masas empiezan a ser habituales.

‘Bailar en Beirut’ y ‘De alguna forma’ fueron las siguientes presentaciones, tras las cuales Pucho miró al público por primera vez para dar las “Boas noites” y rememorar estos dos años de parón: “Hemos visto como el mundo se nos cae”, afirmaba antes de reclamar un pacto de Estado contra el cambio climático y gritar en alto por la liberación de Palestina: “Estamos de vuelta”.

Y ahí dio comienzo un in crescendo de intensidad, con asistentes resignados a no sentarse en ningún momento. ‘La deriva’, ‘Golpe maestro’, ‘Maldita dulzura’ o ‘Finisterre’ fueron testigos de ese aumento de intensidad intercalada con más presentaciones como ‘Todo lo que arde’.

Y tras cantarle al San Juan con ‘23 de junio’, llegó un éxtasis en forma de ‘Cuarteles de invierno’ que acabaron con Pucho por los suelos.

Traca final

Superado el susto y abierta ‘La caja de los truenos’, el círculo de Vetusta Morla se terminó de abrir. Batería y teclado delante, guitarras y bajo detrás, para comenzar una traca final con temas como ‘Valiente’, que terminaron de despertar las ganas del público coruñés, si es que las de alguno siguieran dormidas.

Impasse para acercarse a las dos horas de concierto, que se acabaron superando con un nuevo agradecimiento al público gallego. Y al asturiano, al leonés o al portugués. Todo ello antes de una última presentación, ‘Si nos quedamos solos en el mundo’, que permitió despedir el primero de los dos recitales coruñeses con ‘Consejo de sabios’, ‘Copenhague’ y ‘Los días raros’