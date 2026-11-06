The Muppets y Cara Oculta unen fuerzas para un 'Conciertazo Solidario' en la sala Maré

Cartel de 'El Conciertazo Solidario' de ACEM

La Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) organiza este mes de noviembre un evento especial, el llamado 'El Conciertazo Solidario', para el que reúnen a dos bandas locales, The Muppets Rock Covers y Cara Oculta, en una iniciativa musical y solidaria que tendrá lugar en la sala Maré.

Será el 27 de noviembre, a partir de las 21.30 horas, cuando The Muppet Rock Covers y Cara Oculta ofrezcan una noche de música en directo con grandes temas del pop y rock, nacional e internacional, con repertorios que incluirán temas de grupos reconocidos como AC/DC, Queen, Guns N' Roses, Platero y Tú o Héroes del Silencio.

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Se trata, explican desde ACEM, de una propuesta "con la que queremos invitar a la ciudadanía a disfrutar de la música y, al mismo tiempo, colaborar con las personas que conviven con la esclerosis múltiple". De este modo, el 100% de lo que se recaude se dedicará a los programas y servicios sociosanitarios que presta la entidad a personas con esclerosis múltiple, así como a sus familias. "A través de estos recursos, trabajamos para mejorar su calidad de vida, favorecer su autonomía y dar respuesta a las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad", explican desde ACEM.

Las entradas son un donativo de 12 euros y se pueden conseguir a través de la plataforma online de Entradium. Además, la entidad habilitará una Fila 0 para aquellas personas que quieran colaborar y no puedan acudir al concierto. "Queremos animar a toda la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, con vuestra participación estaréis contribuyendo a que podamos seguir prestando atención a las personas con esclerosis múltiple y a quienes las acompañan".