La Xunta ampliará la marquesina de la parada provisional de Alfonso Molina ante el aumento significativo de viajeros

Viajeros aguardan por su bus, en la parada provisional de Alfonso Metropolitano, a la altura de la antigua estación Carlota Blanco

El estreno de la nueva estación de bus en A Coruña está dando más quebraderos de cabeza de lo que previsiblemente se suponía. Y es que, a la falta de servicios -como la consigna, la cafetería o el parking-, se suma la nueva reorganización de líneas, que en el caso de muchos viajeros, todavía no queda demasiado claro. En concreto, el principal problema reside en los servicios que no realizan parada en las dársenas de la terminal de la avenida de A Sardiñeira y que, en su lugar, utilizan una parada provisional instalada en Alfonso Molina, a la altura de la antigua estación de bus. Desde el pasado martes, esta parada multiplicó significativamente el número de usuarios. Pero no lo hizo su marquesina, cuyo tamaño ya era cuestionado por muchos estudiantes de la UDC que a diario cogen el autobús allí. Para evitar que todos estos viajeros aguarden a la intemperie por su bus, la Xunta se compromete a ampliar la marquesina de la parada.

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Así lo explicó en la mañana de este viernes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien visitó junto a la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, las instalaciones de la nueva estación de bus de A Coruña. Sobre esta parada provisional, que operará mientras no finalicen las obras en la avenida del Ferrocarril -donde se ubicará de forma definitiva-, Calvo apuntó que el pasado martes "houbo que facer algún axuste de horario -de cinco ou seis minutos- e pode ocurrir que en determinados momentos haxa unha certa acumulación de buses", por lo que, según concretó el conselleiro, ya se pidió autorización al Ministerio de Transportes -al tratarse de una carretera estatal-, para ampliar la cubierta actual, así como arreglar el firme de la calzada de la zona, "onde hai algunha fochanca".

Antes de que la Xunta optase por utilizar este espacio para las rutas metropolitanas que no tengan como cabecera la estación de bus, es decir, aquellos trayectos que partan desde el teatro Colón, esta parada ya era a diario utilizada por muchos usuarios del bus. Sobre todo, de aquellos universitarios que quieren evitar el colapso en la parada anterior, en San Pedro de Mezonzo, pero también aquellas personas que utilizan otras líneas de Tranvías como la 23 o la 24, así como traslados hacia el aeropuerto. En este sentido, era ya algo cotidiano ver en el lateral de la principal arteria de entrada y salida de la ciudad una gran multitud de personas aguardando por su bus. Una multitud que ya entonces denunciaban las deficiencias del espacio.

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Futuro de la antigua estación

Durante su visita a las instalaciones del nuevo edificio de A Sardiñeira, Calvo también incidió en que ahora mismo "non hai présa" para decidir qué pasará con los terrenos de la antigua estación de bus: "Temos algunha idea, pero imos a intentar chegar a algún acordo para desenvolver esa parcela. Coido que o máis razonable sería agardar a que pase este período electoral", señaló.

Sobre la previsión de apertura de los distintos servicios de la nueva terminal, como la consigna o la cafetería, el conselleiro recordó que ambos dependen de la concesionaria y que estarán disponibles en las próximas semanas. En el caso del parking, el Gobierno gallego todavía aguarda la resolución de las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Adif para determinar quién asume su gestión finalmente.