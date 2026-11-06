Imagen de una obra en Xuxán Archivo El Ideal Gallego

La Xunta ha adjudicado a la UTE IP-MAM la redacción del proyecto para la construcción de 316 viviendas de promoción pública en el barrio coruñés de Elviña.

Según informa el Gobierno autonómico, el jurado ha fallado el concurso de ideas para la redacción del Proyecto de Interés Autonómico (PIA) y del proyecto de urbanización de dicho barrio, así como la redacción de los proyectos de los edificios destinados a viviendas y alojamientos protegidos y la dirección de las obras y redacción del anteproyecto de una residencia juvenil en este ámbito.

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De este modo, especifica que la UTE IP-MAM -formada por Irisarri-Piñera S.L.N.Y.P. y Pablo Menéndez S.L.U.- será la encargada de estos trabajos.

En concreto, en la parcela de Elviña objeto del concurso, propiedad de la Xunta, la Consellería de Vivenda e Infraestruturas construirá un total de 316 hogares públicos, de los que 150 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años. Asimismo, habilitará una zona para que la Consellería de Cultura e Xuventude construya una residencia juvenil de 150 plazas.

En total, la Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa. El ganador del concurso con la propuesta '6 Senderos', añade, dispondrá de un importe de 2.292.359 euros.