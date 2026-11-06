La Gala Marcela y Elisa celebra su XI edición con una premio al colaborador de ALAS Mario Pozzo

Asistentes a la gala, este viernes en el photocall Patricia G. Fraga

El local Bellini Rooftop acogió este viernes la Gala Marcela y Elisa, organizada por ALAS A Coruña. Ya son once los años que se viene concediendo este premio con el que busca reconocer a las personas o entidades que se destacan en favor de los derechos de la comunidad LGTBI+.

Este año, la presentadora y guionista, Carolina Iglesias o la histórica activista Trini Falcés, figuran entre las personas homenajeadas, pero el ganador es Mario Pozzo, cuyo trabajo desarrollado desde el nacimiento de la entidad en el 2010 que se intensificó a partir del 2017 cuando se convirtió en “un colaborador imprescindible” del servicio del Observatorio Contra la LGTBIfobia que gestiona ALAS.

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Además de la entrega del premio a Pozzo, las personas que asistieron al evento pudieron disfrutar de una velada que combinó entretenimiento y compromiso social, en la que, sin olvidar jamás el espíritu reivindicativo, hubo música en directo, sorteos, gastronomía, la actuación de Muna Duval y todo ello guiado por los maestros de ceremonia, Martina Roel y Jorge Veiga.

La recaudación de esta gala, como la del año pasado, irá destinada a la atención de víctimas de delitos de odio.