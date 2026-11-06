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A Coruña

La asociación Cancoruña busca los perros más fotogénicos 

Una exposición en el Fórum Metropolitano exhibirá las obras finalistas del concurso

Abel Peña
Abel Peña
06/11/2026 12:16
Perro paseando por La Marina
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El mejor amigo del hombre es también, a veces, su mejor modelo. Es cierto que no siempre está dispuesto a quedarse quieto para posar, pero a menudo es posible inmortalizar esos momentos que se disfrutan con ellos en el parque, en la playa, en la calle o en la casa. 

Por eso muchos guardan en su teléfono móvil no una, sino muchas imágenes de ese fiel amigo. Ahora pueden sacarles un mejor provecho participando con ellas en el XII Certamen Fotográfico Luis Pérez Taboada, que organiza Cancoruña.

El plazo de receptación de fotos finaliza el 13 de este mes, y del 16 al 27 de noviembre serán las votaciones, pero no será hasta el 30 que se publicarán las fotos ganadoras. Las finalistas serán expuestas en el Fórum metropolitano del cinco al 19 de diciembre.  

Las bases están disponibles en la página web de CanCoruña para que puedan apuntarse todos aquellos que crean que su mascota es la más fotogénica. Se repartirán premios y trofeos a los ganadores, pero el primer puesto se llevará, además, una sesión fotográfica.

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