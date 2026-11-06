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Inés Rey habla sobre las multas en la Zona de Bajas Emisiones
A Coruña

Inés Rey se planta con la ZBE: no se va a sancionar "en ningún caso" 

La alcaldesa de A Coruña advirtió al Ministerio de Transición Ecológica sobre su negativa

Abel Peña
Abel Peña
06/11/2026 10:51

La alcaldesa quiso despejar ayer cualquier duda que albergara los coruñeses sobre si en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de A Coruña se sancionará a vehículos contaminantes. "No vamos a restringir y no vamos a sancionar por tipo de vehículo, que quede claro", afirmó, tajante. "No se va a sancionar en ningún caso y con estas palabras lo he trasladado al Ministerio de Transición Ecológica", aseguró.  

No es la primera vez que Inés Rey hace este tipo de declaraciones, pero el anuncio del Consejo de Ministros de que esta semana de que se tomarán medidas para conseguir que las ZBE (que afectan a cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes) sean efectivas, le ha obligado a reiterarlas.   

La ZBE restringida abarca solo La Marina y la Ciudad Vieja, donde solo pueden acceder vecinos y transporte público. "Nosotros estamos de acuerdo en reducir emisiones y luchar contra el cambio climático. No somos negacionistas", aseguró. 

Pero la transición ecológica, puntualizó, debe ser justa. "La multa no es la solución", aseguró Rey, que presentará la semana que viene en la Ciudad Vieja un sistema que permitirá el acceso al interior del casco histórico únicamente de los vehículos de los vecinos. 

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También recordó otros proyectos, como BiciCoruña o la futura flota de autobuses eléctricos. "Nuestra calidad de aire es buena, tenemos medidores, y no estamos en una situación de riesgo". "Cuando digo que la transición tiene que ser justa, me refiero a que la teoría está bien, pero la normativa hay que aterrizarla  ala realidad social y económica", aclaró.  

"No vamos a sacrificar la calidad de vida de los ciudadanos a favor de la calidad del aire. Primero, porque la calidad del aire es buena y segundo, porque no sería justo", remató. 

Señal de zona de bajas emisiones

El Consello de Contas había advertido de varias deficiencias en la ZBE de A Coruña en marzo de este año

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