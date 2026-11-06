Hovik, Xavi Daura y Galder Varas se suman a la programación humorística del Colón, Afundación y Palexco

Galder Varas, durante su actuación en A Coruña en 2024 Archivo Ideal Gallego

El calendario cultural coruñés sigue sumando citas para 2027, pero no todas ellas son musicales como el reciente anuncio de la visita de Scorpions al Coliseum, cuyas entradas se pusieron este viernes a la venta. En el apartado del humor, A Coruña sigue acaparando propuestas que van apuntalando una oferta ya bastante nutrida cuando aún falta más de un mes para cerrar el año en curso.

Una de las nuevas citas del calendario es la visita de Hovik al teatro Colón. El actor y humorista regresa a A Coruña el próximo mes de enero con el mismo espectáculo con el que formó parte del Encuentro Mundial de Humorismo (Emhu) en el año 2025. Se trata de ‘Grito’, un espectáculo con el que Hovik Keuchkerian regresó al ‘stand-up comedy’, un show con el que vuelve a conectar con su esencia como cómico al tiempo que recupera su característico discurso ácido y profundo que en ocasiones también busca generar incomodidad en el público. Su actuación tendrá lugar en el Colón el 28 de enero de 2027 (20.00 horas).

Más de 20.000 personas se rieron con los espectáculos del Encuentro Mundial de Humorismo Más información

Un día después, en un espacio cercano al Colón, el auditorio de la sede coruñesa de Afundación, se presenta el humorista catalán Xavi Daura. Aterriza en A Coruña con ‘Báilenlo’, un show de más de una hora para el que promete “monólogo”, “muchas risas”, pero, pese al nombre, “cero baile”. El propio Daura defiende que su humor es “tan absurdo” que ni las inteligencias artificiales serían quien de plagiarlo. El cómico visitará la ciudad el 28 de enero de 2027.

La última de las incorporaciones a la agenda de la risa herculina es la de Galder Varas. En su caso, el espacio es más grande, el auditorio Gaviota de Palexco, y en él ofrecerá dos pases de ‘Esto no es una prueba’, un espectáculo que es “mitad escrito, mitad improvisado”, en el que el cómico prueba nuevos chistes, bloques y nuevas propuestas de interacción, con el fin de incluirlos o no en futuros shows. Se trata, explican desde su promotora, de una “forma de acercarse a lo más esencial del arte del monólogo cómico: que el artista pueda encontrar en la mirada del público la atención y el cariño que no recibió en algún momento de su vida”. Varas también ha visitado en anteriores ocasiones la urbe herculina, como sus pasos por el Encuentro Mundial de Humorismo. En Palexco actuará el 30 de enero, con un primer pase a las 18.00 y un segundo a las 21.00 horas.

Las entradas para las tres funciones se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com. Las de Hovik desde 25,92 euros; las de Xavi Daura, desde 17,8 euros; y, las de Galder Varas, desde 27,5 euros.