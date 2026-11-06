Los bomberos tardaron cerca de veinte minutos en sofocar el fuego en el vehículo Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, un incendio en un vehículo que circulaba por Lavedra obligó a cortar durante casi media hora todos los carriles de entrada; hace 50 años, en 1976 , profesores, padres y alumnos protestan por las amenazas de bombas en el Instituto de Monelos de La Coruña,; hace 75 años, en 1951, fue nombrado hijo adoptivo de la ciudad don José María Salvador y Merino; y hace 100 años en Riazor, murió un hombre de 63 años tras sufrir un síncope cardíaco.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | Colapso de tráfico en Lavedra por el incendio de un turismo

El incendio de un turismo que transitaba por Lavedra obligó a cortar la avenida al tráfico, lo que provocó un gran colapso circulatorio. Todos los carriles de entrada a la ciudad permanecieron cerrados a los vehículos durante casi media hora. El siniestro se produjo sobre las cuatro y media de la tarde, a la altura de las instalaciones de Seat.

Por otra parte, la sede de la Guardia Civil de Tráfico en Perillo se ha quedado pequeña. Su responsable, el comandante Hermida, asegura que no cabe ni un alfiler. Y es que desde que se instaló allí se han duplicado los efectivo y el edifico no logra dar abasto. Por ese motivo, el instituto armado decidió ampliarlo por lo que mientras se realizan las obras, el cuartel estará ubicado en una nave del polígono de Pocomaco.

Portada de El Ideal Gallego del 6 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Protestan por amenazas de bombas en el Instituto de Monelos de La Coruña

Profesores, alumnos y padres protestan por amenazas de bombas en el Instituto de Monelos hechas por gamberos o terrorista en un escrito firmado por el director, el jefe de estudios, profesores y cuatrocientos cincuenta alumnos del citado instituto. El escrito hace referencia a la amenaza de colocación de una bomba recientemente.

También, el “fantasma” de las 200 millas se cierne sobre los medios marítimo pesqueros de La Coruña provocando una constante inquietud, preocupación que de no resolverse satisfactoriamente traería como consecuencia el aniquilamiento de nuestra flota del Gran Sol, irrogando también graves perjuicios al resto de los barcos coruñeses que faenan en el litoral gallego.

Portada de El Ideal Gallego del 06 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Don José María Salvador y Merino, hijo adoptivo de La Coruña

En el salón de sesiones del Palacio Municipal se celebró el acto de entrega al general de división del Cuerpo Jurídico del Aire, don José María Salvador Merino del espadín y del álbum de firmas, regalo del pueblo de La Coruña y de una placa de plata en que consta el nombramiento de hijo adoptivo de esta ciudad.

Por otra parte, un ciclista que bajaba por la carretera de Monelos tuvo que hacer una rápida maniobra para librarse de un automóvil que se le había interpuesto, cruzando aquella vía para entrar en un garaje, y se metió en la acera, alcanzando a una joven de 23 años, vecina de los Molinos. Dicha joven tuvo que ser asistida de una fuerte contusión en la región nasal y probable fractura de base de cráneo

Portada de El Ideal Gallego del 06 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Muere un hombre de 62 años tras sufrir un síncope cardíaco en Riazor

Sufrió un síncope cardíaco en Riazor, Domingo Alonso Salvadores, de 62 años, casado, industrial y vecino de esta capital. Conducido en automóvil a la Casa del Socorro fue reconocido por el médico de guardia quien manifestó que el referido objeto había fallecido. Se dio cuenta a la familia del finado y un hermano de éste se personó en la Casa del Socorro, haciéndose cargo del cadáver que con previa autorización fue trasladado a su domicilio.

Fueron curados también en la Casa del Socorro una mujer de 27 años a la que se le extrajo una aguja de crochet que se le había clavado en el dedo meñique de la mano izquierda; un niño de 3 años con hreidas en el cuello que le produjo un caballo al morderle en la calle del Hospital.