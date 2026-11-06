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A Coruña

El Puerto de A Coruña da luz verde a los cargadores de Iberdrola y renueva las concesiones de TMGA, El Corte Inglés y la Cofradía 

Está previsto que el nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria se apruebe en el siguiente Consejo de Administración

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/11/2026 13:46
Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña
Un mercante, durante su estancia en el puerto de A Coruña
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El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña ha aprobado el otorgamiento de una concesión a Iberdrola para la instalación de un total de 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos, que se suman a los 30 que habilitará Zunder, según ha informado el organismo portuario.

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También se dio luz vez verde a la continuidad de TMGA y El Corte Inglés en el muelle de San Diego, y de la Cofradía de Pescadores en el muelle de Oza; y se presentó a los consejeros un avance del nuevo Plan Estratégico que preparará el puerto para las importantes transformaciones que se producirán a partir de 2027.

Iberdrola Clientes instalará los 14 puntos de recarga para vehículos eléctricos en terrenos gestionados por la Autoridad Portuaria. Cuatro de ellos se situarán en el aparcamiento de la Lonja, en el muelle de Linares Rivas, en un ámbito de acceso restringido a los usuarios del puerto. El resto se ubicarán en suelo portuario pero abierto a los todos los ciudadanos: 6 en el entorno del Centro Oceanográfico y cuatro en la parte posterior del edificio de la Autoridad Portuaria, según explica la Autoridad Portuaria.

Los consejeros aprobaron además el otorgamiento de nuevas concesiones a la Cofradía de Pescadores, para que continúe con su actividad en la dársena de Oza; y a TMGA y El Corte Inglés, para que mantengan las instalaciones que vienen utilizando en el muelle de San Diego, en ambos casos con vencimiento el 31 de diciembre de 2029. Se renovaron asimismo las licencias de Galigrain, TMGA y Pérez Torres Marítima para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías.

Próximo consejo

Durante la reunión, se informó a los consejeros del nuevo Plan Estratégico de la Autoridad Portuaria, que se prevé aprobar en el siguiente Consejo de Administración. El Plan, en la fase final de su elaboración, preparará al puerto para los cambios que se irán produciendo a partir de 2027 con el traslado completo de Repsol al Puerto Exterior, la entrada en funcionamiento del acceso ferroviario de Punta Langosteira y la puesta en marcha de Coruña Marítima, que deberá reforzar las operativas de las empresas portuarias, en especial las vinculadas al sector pesquero.

El Plan Estratégico ha identificado seis ejes: actividad comercial portuaria; infraestructura y servicios; integración puerto-ciudad; personas, digitalización y organización; sostenibilidad; y equilibrio financiero. En torno a ellos se articulan diferentes proyectos estratégicos, entre los que figuran Coruña Marítima, Green Port y Arteixo Litoral. Se han establecido 18 objetivos estratégicos y más de 100 proyectos e iniciativas con indicadores objetivos de seguimiento.

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