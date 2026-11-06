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A Coruña

El primer restaurante argelino de A Coruña ofrece un bocadillo imperial

Dz abrió en la calle Aaiún para introducir uno de los bocados más típicos en el norte de África: la kalentita, nacida del ingenio de los soldados del imperio español durante el asedio de Orán

Guillermo Parga
Guillermo Parga
06/11/2026 18:44
Geraldine, trabajadora de Dz, prepara una kalentita para El Ideal Gallego
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A Coruña fue en 1982 sede del Mundial de fútbol, aunque de un tiempo a esta parte en la hostelería se juega otra liga también de dimensión internacional. La ciudad en la que ningún plato es forastero la da la bienvenida esta vez a Argelia, que debuta en el mapa de las naciones gastronómicas con Dz, un pequeño local en el número 5 de la calle Aaiún que llega con un pan bajo el brazo. Y también con una lección de historia.

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Y es que el establecimiento se especializa en las kalentitas, un bocadillo cuyas raíces hay que buscarlas en el imperio español del siglo XVIII. La propiedad califica la kalentita, como así se llama todavía en Argelia, como “el lengendario bocado del ingenio español”. Y no va desencaminado. En el histórico fuerte de Santa Cruz, en Orán, los soldados españoles se quedaron sin víveres durante un duro asedio de los otomanos. Ante la necesidad, y con unos sencillos garbanzos, aceite, sal y agua, prepararon un pastel que se horneaba hasta quedar dorado por fuera y cremoso por dentro. Al salir de fuego, se repartía entre las tropas mientras se escuchaba: “Está calentita”. Desde entonces, la receta se hizo ‘viral’ hasta extenderse por toda Argelia y por el Mediterráneo.

Carisma

Detrás del negocio se encuentra el argelino Nass Yagoub, quien promete que todo es “casero y de primeras calidades”. Lo cierto es que si Popeye defendía las virtudes de las espinacas y ayudó a que muchos niños se lanzaran al verde, pocas garantías de alimentación equilibrada se pueden encontrar más fiables que la de Nass. Campeón de España de culturismo, además de baloncestista o jugador de balonmano en su juventud, afirma que la kalentita ha sido durante años parte fundamental del entrenamiento. “Fue mi recuperación cuando tenía entrenamientos intensos, en mi juventud fue mi herramienta en ese sentido y es apto tanto para niños como para deportistas de élite, sobre todo ahora que los chavales comen tanta porquería”, advierte.

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Finalmente, por si la historia de España o la salud fueran pocos ingredientes a su favor, la kalentita de A Coruña también ofrece un precio prácticamente imposible de superar: 2,50 euros el bocadillo o la tapa y 5 euros el menú con bebida.

“Queremos hacer en vuestra mesa la misma historia de ingenio, esfuerzo y esperanza que nació en la orilla perdida de los españoles”, advierte el cartel promocional del primer restaurante argelino de A Coruña. 

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