El ocio nocturno de A Coruña se frota las manos con la huelga general

Vibo, de grupo Pelícano, durante una sesión

Los empresarios del ocio nocturno han aplicado eso de "si la vida te da limones, haz una limonada", pero en formato huelga. Es decir, ante la convocatoria de paro general de cara al próximo miércoles día 11, se lo han tomado como un fin de semana más. Y lo cierto es que la respuesta del mercado les ha dejado ante una de las mejores fechas del año. La mezcla de universitarios sin clase y trabajadores en protesta ha dejado una compra masiva de entradas por adelantado en algunas de las principales fiestas. Y eso que en un principio mostraban su recelo de cara a la organización de un evento.

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Algunas de las principales salas de la ciudad activaron esta semana fiestas especiales de cara a la noche del martes, víspera de la huelga general. Y el público ha demostrado que tiene ganas de celebrar. Al menos eso dicen las plataformas de venta de entradas, desbordadas en cuestión de minutos. Por ejemplo, en The Clab, la antigua Chaston, han apostado por su producto estrella, Peccato, y una denominación adaptada a la circunstancias: Peccato Mañana No Hay Clase. El eslogan de la campaña reza "no sé lo que pasa el miércoles, pero ya te digo que no voy a ir a clase". Según el director de la sala, Emilio Ron, es una respuesta a un estudio de mercado que recomendaba ir adelante con la fiesta. "Es una oportunidad, y trabajamos muy bien cuando el mercado abre ventanas, eso es exactamente lo que sucede de cara a la noche del martes: las entradas están todas vendidas, incluso por encima de los mejores jueves del año".

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De hecho, Ron advierte de que el martes "va a ser el día más fuerte del mes, un viernes más". Sin entrar a valorar motivaciones, justifica así su decisión: "La realidad es que no hay clase el miércoles y el mercado marca pautas, se trata de aprovecharlo o no". Además, pronostica una salida "en masa" del público más adulto. "Hay una situación económica de desafección, y eso implica que la gente quiera salir más", subraya. Por otra parte, preguntado por la posibilidad de que sus propios trabajadores hagan huelga a partir de la medianoche, Ron responde: "Son libres para decidir quién quiere trabajar y quién no, y nosotros respetamos cualquier decisión, pero los que pensamos de forma diferente queremos ejercer nuestro derecho a poder trabajar, porque tenemos muchas familias que mantener".

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No se quedará atrás el grupo Pelícano, la empresa de ocio nocturno más grande de Galicia. La fiesta en Vibo ha funcionado de manera semejante a la de The Clab, o incluso por encima. La primera tirada de entradas se agotó en cuestión de 30 segundos. "¿Quién dijo que los martes eran aburidos?", se pregunta el cartel promocional. Además, Luis Diz, gerente del grupo y presidente de Galicia de Noite, hace mención a los tradicionales martes del Andén para defender el derecho a salir cualquier día de la semana. "Somos la única empresa de A Coruña que abre todos los martes y no entiendo por qué alguien se puede quejar. Andén abre todos los martes desde hace 5 años", reivindica.

Y es que huelga decir que el martes será un día para recordar en el ocio nocturno, un 'márcoles' de esos que recuerdan a la época dorada del Orzán y a la marcha coruñesa de los 80 y los 90.