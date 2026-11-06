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A Coruña

El Ideal Gallego se adelanta al Black Friday con ofertas y descuentos de hasta el 70%

Esther Durán
06/11/2026 14:03
Plataforma de descuentos de El Ideal Gallego
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Se acerca la Navidad y con ella llega también uno de los momentos favoritos del año para comprar productos y servicios a precios más competitivos: el Black Friday. Este mes de noviembre El Ideal Gallego se adelanta a las grandes jornadas de ofertas gracias a su portal de descuentos descuentos.elidealgallego.com. Y es que desde el viernes 6 de noviembre ya está en marcha la plataforma de compra dedicada a las ofertas de Black Friday.

A través del enlace descuentos.elidealgallego.com/black-friday/ los lectores de El Ideal Gallego podrán acceder a un amplio catálogo de ofertas de tiendas colaboradoras, revisado cada día y con sus condiciones y fechas de caducidad.

Con el Black Friday a la vuelta de la esquina, el 27 de noviembre, El Ideal Gallego se adelanta para empezar a poner sobre la mesa grandes descuentos y celebrar así otras 'festividades' comerciales, como el Singles Day del 11 de noviembre o el Cyber Monday del 30 de noviembre, en el que se completa la gran campaña de reducciones de precios del Black Friday.

Entre las ofertas a las que pueden acceder los lectores de El Ideal Gallego están descuentos de hasta el 60% en PcComponentes, del 65% en Lampara.es, del 60% en Conforama, del 45% en El Corte Inglés, del 50% en Adidas, del 15% en Tiendanimal, del 50% en FNAC o del 20% en Logitravel.

Además, durante los próximos días, y hasta el fin de la campaña de Black Friday, las ofertas se irán renovando y aumentando para ofrecer las mejores oportunidades de ahorro al cliente.

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