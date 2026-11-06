El Consello de Contas había advertido de varias deficiencias en la ZBE de A Coruña en marzo de este año

Señal de zona de bajas emisiones Carlota Blanco

El Gobierno local se encuentra a la espera de que el Consejo de Ministros publique las nuevas normas de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para saber si será necesario hacer cambios en las de A Coruña. Algunos pueden afectar directamente a los conductores, como las sanciones a los que entren en estos espacios restringidos con vehículos sin etiqueta verde. Pero, ya en marzo el Consello de Contas de la Xunta había advertido de irregularidades. En total, encontró 23 puntos que mejorar.

Según el organismo autonómico, la ZBE de A Coruña no está realmente adaptada al Real Decreto 1052/2022, que implantó esta medida, tampoco ha elaborado estudios de opinión y aceptación, ni ha justificado su ámbito territorial, ni ha considerado los flujos de tráfico. Por si fuera poco, la ZBE coruñesa no coincide con la zona de más desplazamientos de tráfico (no hay que olvidar que el objetivo es reducir el uso del vehículo privado, algo a lo que no parece haber contribuido).

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Tampoco establece unos objetivos que se puedan cuantificar, ni para mejorar la calidad del aire, del cambio climático o de la calidad acústica. Se echan en falta los cambios modales hacia transportes más sostenibles o el transporte público. Además, no delimita zonas de especial sensibilidad. Igualmente carece de un sistema de seguimiento, o de un análisis del impacto económico ni del presupuestario, ni en el mercado, ni restricciones según distintivos ambientales ni pagos de tasas ni peajes.

Vehículos ECO

La alcaldesa, Inés Rey, señaló que no está a favor de limitar la entrada en la ZBE a vehículos eléctricos. Actualmente, la zona restringida se limita a La Marina y la Ciudad Vieja, zonas ya de acceso exclusivo a vecinos y vehículos de transportes, de solo 0,13 kilómetros cuadrados, según recoge el Consello de Contas.

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Sin embargo, en ese mismo documento señala que la nueva ordenanza de movilidad sostenible que se aprobó hace más de un año prevé que solo puedan entrar en la ZBE vehículos de reparto que tengan etiqueta ECO o Cero.

El Gobierno local está a la espera de la publicación de las nuevas normativas, que podrían obligar a realizar cambios

El Consejo de Ministros había puesto de relieve que los municipios habían adoptado una serie de prácticas que volvían inefectivas las ZBE como moratorias excesivamente prolongadas en la aplicación del régimen sancionador, zonas sin restricciones de acceso en función del potencial contaminante de los vehículos o ámbitos territoriales insuficientes que coinciden con espacios que ya contaban previamente con limitaciones al tráfico. El PP ya ha exigido a la alcaldesa que aclare si piensa sancionar a los vehículos contaminantes.

Por un lado, implantar la ZBE en A Coruña ha costado 6,1 millones de euros, provenientes en su mayoría de fondos europeos. Por otro, la contaminación atmosférica no es un problema en A Coruña, que cuenta con estaciones de medición que rara vez registran niveles de polución por encima de los límites. Y aún más: se trata de una medida bastante impopular entre gran parte de la ciudadanía, como sabe el Gobierno local.