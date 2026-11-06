Don Pintxo en A Coruña: un viaje de 30 años para "las chicas" preferidas de Los Rosales

Isabel Blanco, Raquel Alonso y Eva Pereiro, en la barra de Don Pintxo y la pared de postales Javier Alborés

Todavía les llaman de forma cariñosa “las chicas”, aunque avanzan como experimentadas empresarias hacia el derecho a jubilarse. Son Isabel Blanco, Raquel Alonso y Eva Pereiro, las dos propietarias y la sempiterna empleada de Don Pintxo, el local de hostelería que puso los primeros cafés y las primeras tapas de la historia del centro comercial Los Rosales, y que todavía sigue en pie y con una clientela fiel. Es cierto que su modelo de negocio, el bocado vasco por excelencia, no tiene demasiados imitadores en el resto de la ciudad, pero en honor a la verdad hay que decir que a unas tapas ricas siempre se les ha acompañado la sonrisa riquiña de sus responsables.

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Solamente así se entiende que uno se vaya de viaje y, además de al familiar de turno, se le venga a la cabeza el bar de confianza para mandar una postal y tener un cariño. Son tantos los que han contribuido a construir ese mural viajero que caracteriza una de las paredes de Don Pintxo que algunas han tenido que irse al cajón. Cientos de muestras de cariño desde cada esquina del mundo que tienen un curioso origen. “Nació de la manera más tonta posible, con unos clientes que se fueron a Holanda y nos mandaron el recuerdo, pero como no sabíamos quiénes eran repitieron al año siguiente. Y eso lo empezaron a copiar todos los que vinieron después”, recuerda Isabel, propietaria del establecimiento y un cimiento más del centro comercial.

Recuerdo

Todavía a día de hoy recuerda aquella primera apertura de hace 30 años, con 40.000 visitantes y el paseo de honor de Manuel Fraga. “Eran unos nervios terribles, había tantísima gente... éramos 5 personas solamente por dentro de esta barra”, indica mientras mira a los recién preparados pinchos, a la hora de apertura, pasadas las 08.30 horas. En su día llegó a gastar 100 barras de pan por remesa.

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Don Pintxo nació de una idea vasca, evidentemente, detrás de la cual estaba el conocido chef, hoy desaparecido, Carlos Llamosas. Fue el encargado de fundar la Casa Vasca en 1989, también había hecho un guiño a su tierra con el tapeo típico. “Todo esto lo pensó Carlos Llamosas, porque tenía un Don Pintxo en la calle Alameda, y vio lo que podía suponer un centro lleno de tiendas, con aparcamiento gratuito y todas las novedades que venían. Así fue como se forjaron todos aquellos negocios”, explica Blanco, que a día de hoy sigue preparando personalmente los clásicos más demandados.

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El ojito derecho de la mayoría de los clientes, por ejemplo, sabe a mar. “El más vendido es el de cangrejo, que lleva palitos, kétchup, mahonesa y el toque secreto de la casa”, reconoce. Hoy, Isabel, Raquel y Eva siguen al pie del cañón, literalmente desde la apertura hasta el cierre del centro comercial. Pasaron casi de adolescentes a mujeres casadas primero y madres después.

A la pregunta de si la jubilación también llegará entre pinchos lo resuelven con el mismo tono de estos 30 años: “Estaría encantada”.