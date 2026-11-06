Catorce proyectos empresariales optan a la XXVII edición del Premio Emprende Coruña

Aitana Álvarez

La Asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la Provincia de A Coruña (AJE Provincia de A Coruña), junto con AJE Galicia, ha dado a conocer las catorce candidaturas que optan a la XXVII edición del Premio Emprende Coruña, unos galardones que reconocen el talento, la innovación y el esfuerzo de las empresas y personas emprendedoras de la provincia.

La organización destaca que los proyectos seleccionados reflejan la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial coruñés, con propuestas que abarcan ámbitos muy diferentes, desde el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en inteligencia artificial hasta iniciativas vinculadas a la inclusión social, el bienestar, la sostenibilidad, la alimentación artesanal o el turismo.

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La gala de entrega de premios se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre, a las 19:30 horas, en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, donde se dará a conocer el fallo del jurado y se reconocerá el trabajo de las iniciativas participantes.

Candidaturas

● As Pepas: centro de envejecimiento activo situado en Ponteceso que fomenta la autonomía, el bienestar y la participación social de las personas mayores de 65 años mediante actividades de estimulación cognitiva, física y cultural.

● Lyra: proyecto nacido en Carnota que desarrolla software escalable sobre una arquitectura modular que combina datos, automatización e inteligencia artificial, transformando la experiencia internacional y la experimentación continua en tecnología de alcance global.

● Atlántica Inclusión: empresa de A Coruña que desarrolla TutorIA, una inteligencia artificial que traduce la complejidad de los puestos industriales en instrucciones claras y forma en IA a personas que encuentran mayores barreras de acceso. El proyecto aspira a convertirse en un Centro Especial de Empleo de base tecnológica.

● Nenos-SC: iniciativa que, a través de HABIT-IA, conecta a las familias con niños y niñas con actividades, servicios y recursos locales, al tiempo que da visibilidad a negocios y propuestas que enriquecen su tiempo libre, educación y desarrollo.

● Danza10: espacio conocido como Hogar de la Danza, referente en A Coruña desde 2016. Con más de 1.600 metros cuadrados y más de 35 disciplinas, combina excelencia formativa, innovación y compromiso social, creando una comunidad en torno a la danza.

● Niña Zebra: escuela-taller de A Coruña que conecta costura, patronaje y sostenibilidad. Con un enfoque práctico y personalizado, impulsa la autonomía creativa, la reparación y transformación textil y la creación de una comunidad alrededor del valor de hacer las cosas con las manos.

● Denovo Movemento: iniciativa que facilita el cuidado de la salud a través del ejercicio físico, con un equipo de entrenadores titulados que acompaña a cada persona de manera cercana y adapta las sesiones a sus necesidades para fomentar una vida activa.

● Pandejuevo: proyecto que nació de una iniciativa de glamping que no llegó a materializarse y de una receta casera de galletas de Navidad. Actualmente, cuenta con un obrador artesanal de galletas en tarros de vidrio y pandejuevo, dos establecimientos en Cee y A Coruña, doce personas en su equipo y tecnología propia.

● Entremetidos: empresa con trayectoria desde 2011 que desarrolla proyectos digitales desde Galicia. Bajo el liderazgo de Rosa Conde, combina estrategia, creatividad y tecnología, con soluciones interactivas y nuevas aplicaciones de drones para empresas e industria.

● Tribo Solutions: iniciativa que impulsa la innovación digital a través de Nadus, una solución tecnológica que optimiza la gestión de centros de natación, automatiza procesos y mejora la experiencia de monitores, familias y administradores.

● Galicrops: empresa que ofrece servicios con drones en toda Galicia, combinando experiencia en el campo y tecnología aplicada a la agricultura. Entre sus nuevas líneas de actividad figuran la limpieza de paneles solares y fachadas, la pintura de invernaderos, la fertilización forestal y la siembra.

● Vigilia: proyecto que, por encargo de los ayuntamientos, realiza un seguimiento semanal de las personas mayores que viven solas. A través de llamadas y registros de seguimiento, permite conocer su situación, detectar posibles incidencias y organizar su documentación para facilitar los trámites cuando sea necesario.

● Lévedo: iniciativa que combina la tradición milenaria de la masa madre con la innovación tecnológica para transformar la panadería profesional. Desde Galicia desarrolla masa madre líquida mediante sistemas automatizados y una masa madre deshidratada activa que facilita su conservación y distribución sin necesidad de cadena de frío.

● Yakart Autocaravanas: empresa especializada en el alquiler y la venta de autocaravanas que apuesta por ofrecer libertad, comodidad y experiencias de viaje. Su filosofía se basa en proporcionar un servicio cercano y de calidad a quienes desean descubrir nuevos destinos sobre ruedas.