Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Bonilla vuelve a estar a la vista en la Galera

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
06/11/2026 20:14
Bonilla a la vista, calle Galera
El emblemático local de Bonilla a la vista en la calle Galera
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Tras pasar varios días convertido en el restaurante-cafetería 'Boa Vista', el mítico local de Bonilla a la Vista de la calle Galera ha vuelto con sus churros y su chocolate para la alegría de sus clientes más asiduos. 

El pasado martes fueron muchos los sorprendidos con el cambio en el establecimiento que data de 1958. Algunos creyeron incluso que se trataba de un cambio empresarial, ya que había sido modificado su letrero y rotulado como el restaurante-cafetería 'Boa Vista'.

Javier AlborÃ©s.

El Bonilla de Galera se transforma en 'Boa Vista'

Más información

La realidad es que el local fue ambientado para la grabación de la segunda entrega de 'Der Galicien-Krimi' ('El crimen de Galicia'), una serie de suspense y drama policíaco de la televisión pública alemana que en su segunda entrega escogió esta localización de A Coruña.

Dirigida por Adolfo J. Kolmerer y protagonizada por Michael Epp, en el papel del inspector jefe David Acosta, la producción también utilizó algunos espacios de Santiago de Compostela como localización.  

Con esta incursión en la televisión alemana, Bonilla a la vista sigue expandiéndose por el mundo, tal como lo hicieron en 2019, cuando la marca se hizo presente en el cine con la ganadora del Oscar a mejor película, la surcoreana  Parásitos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Bonilla a la vista, calle Galera

Bonilla vuelve a estar a la vista en la Galera
Redacción
Galder Varas, durante su actuación en A Coruña en 2024

Hovik, Xavi Daura y Galder Varas se suman a la programación humorística del Colón, Afundación y Palexco
Óscar Ulla
Presentación del libro-disco de Sindo Otero (en la foto, sosteniendo la obra)

El músico Sindo Otero lanza el libro-disco 'Arteixo, un mar de versos e música'
Noelia Díaz
Grupo en los campamentos de verano de Paderne

Paderne abre el plazo de inscripción para el servicio de conciliación de Navidad
Redacción