Bonilla vuelve a estar a la vista en la Galera

El emblemático local de Bonilla a la vista en la calle Galera

Tras pasar varios días convertido en el restaurante-cafetería 'Boa Vista', el mítico local de Bonilla a la Vista de la calle Galera ha vuelto con sus churros y su chocolate para la alegría de sus clientes más asiduos.

El pasado martes fueron muchos los sorprendidos con el cambio en el establecimiento que data de 1958. Algunos creyeron incluso que se trataba de un cambio empresarial, ya que había sido modificado su letrero y rotulado como el restaurante-cafetería 'Boa Vista'.

El Bonilla de Galera se transforma en 'Boa Vista' Más información

La realidad es que el local fue ambientado para la grabación de la segunda entrega de 'Der Galicien-Krimi' ('El crimen de Galicia'), una serie de suspense y drama policíaco de la televisión pública alemana que en su segunda entrega escogió esta localización de A Coruña.

Dirigida por Adolfo J. Kolmerer y protagonizada por Michael Epp, en el papel del inspector jefe David Acosta, la producción también utilizó algunos espacios de Santiago de Compostela como localización.

Con esta incursión en la televisión alemana, Bonilla a la vista sigue expandiéndose por el mundo, tal como lo hicieron en 2019, cuando la marca se hizo presente en el cine con la ganadora del Oscar a mejor película, la surcoreana Parásitos.