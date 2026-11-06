Belén do Campo visita uno de los talleres del programa intergeneracional "Anaquiños de Saber"

Belén do Campo visita uno de los talleres de "Anaquiños de Saber" Moncho Fuentes

La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, junto a la directora territorial de la Consellería de Política Social, María Blanco, visitó la primera fase de preparación con los mayores del taller intergeneracional "Anaquiños de Saber", que se desarrolla en el centro sociocomunitario de A Coruña en el marco del programa de envejecimiento activo de la Consellería de Política Social e Igualdad.

La iniciativa reunirá las personas usuarias de este centro con los menores residentes en el centro de atención la menores San José de Calasanz con el objetivo de favorecer el aprendizaje mutuo y transmitir a las nuevas generaciones los conocimientos, las experiencias y las tradiciones de las personas mayores.

Durante la visita, Belén do Campo destacó la importancia de impulsar actividades que fomenten la participación social de las personas mayores y refuercen los vínculos con las nuevas generaciones. En este sentido, destacó que proyectos como "Anaquiños de Saber" permiten reconocer el valor de la experiencia acumulada a lo largo de la vida y convertirla en una herramienta de aprendizaje para niños, niñas y adolescentes.

El proyecto busca recuperar los pequeños saberes que forman parte de la memoria individual y colectiva de las personas mayores para transformarlos en talleres creativos dirigidos a los menores de San José de Calasanz. A través de estas actividades, se pretende transmitir conocimientos relacionados con las costumbres, la lengua, los oficios y las tradiciones, contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural y al fortalecimiento de valores como el respeto, la convivencia y la solidaridad.

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La iniciativa se estructura en dos fases. La primera, que se está desarrollando entre octubre y diciembre de este año, se centra en la identificación de las capacidades, conocimientos y potencialidades de cada persona mayor participante, en temas variados como costura, jardinería, alfarería o zapatería así como en la preparación de los materiales y en la planificación de los talleres. Las actividades se adaptarán a las características y a los intereses de los dos grupos destinatarios: los niños del centro San José de Calasanz.

La segunda fase comenzará en febrero de 2027 y consistirá en la puesta en práctica de los talleres preparados por las personas mayores, que asumirán el papel de profesores y dinamizadores y compartirán sus saberes con los menores. Cada propuesta se desarrollará a lo largo de once sesiones: cinco dirigidas al grupo de niños y seis adaptadas al grupo de adolescentes, con el fin de facilitar una experiencia adecuada a las distintas etapas de desarrollo.

Belén do Campo subrayó que este modelo de trabajo favorece un intercambio en el que todas las personas participantes tienen algo que acercar y aprender. Al tiempo que los menores descubren conocimientos y tradiciones que forman parte de su entorno, las personas mayores encuentran nuevos espacios de participación, relación y reconocimiento social.

La delegada recordó que la Xunta promueve, a través del programa de envejecimiento activo, iniciativas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, favorecer su participación en la sociedad y fortalecer las relaciones entre generaciones. En este caso, el proyecto "Anaquiños de Saber" da continuidad a esta línea de trabajo mediante una propuesta que sitúa la experiencia de las personas mayores como fuente de aprendizaje y como parte esencial de la transmisión de la memoria colectiva.