Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Aprueban la redacción del proyecto para construir 316 pisos junto al campus de Elviña

La Conselleira de Educación construirá una residencia de estudiantes con 150 plazas

Abel Peña
Abel Peña
06/11/2026 17:37
Vista del campus Elviña
Vista del campus Elviña
Quintana
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta ha adjudicado a la UTE IP-MAM la redacción del proyecto para la construcción de 316 viviendas de promoción pública junto al campus de Elviña. La UTE IP-MAM, formada por Irisarri-Piñera S.L.N.Y.P. y Pablo Menéndez S.L.U., será la encargada de estos trabajos. En la parcela propiedad de la Xunta, la Consellería de Vivenda construirá un total de 316 hogares públicos, de los que 150 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años. 

Por su parte, la Consellería de Cultura e Xuventude construirá una residencia juvenil de 150 plazas. En total, la Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa. El ganador del concurso, con la propuesta '6 Senderos', añade, dispondrá de un importe de 2.292.359 euros.

Mapa de la zona de la Universidad, en rojo la zona en la que se ubicará la residencia

Elviña contará con 168 viviendas públicas y una residencia universitaria de 150 plazas

Más información

Fondos de la zona de mercado tensionado

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, negó ayer durante una visita en Narón, que buscara ninguna confrontación con el Ayuntamiento de A Coruña, después de que la alcaldesa, Inés Rey, le acusara de haber emitido un ultimátum sobre los fondos del Gobierno central que le corresponden a la ciudad por ser zona de mercado tensionado. “Non estamos a dar ningún ultimátum”, aseguró. 

Es más, Allegue acusa al Ministerio de Vivienda de ser el que da el ultimátum al exigir que se diga “xa” a qué se van a destinar los 7,1 millones de euros que le corresponden a ciudades como A Coruña o Santiago. La Xunta está a favor de construir vivienda nueva en una parcela municipal, mientras que el Ayuntamiento quiere destinar el dinero a políticas de rehabilitación. Santiago ha aceptado el trato, pero A Coruña se niega. 

“Non entendemos por qué a alcaldesa non quere ceder as parcela. Non pasa nada: trasladamos os sete millóns de euros para que constrúa vivenda”, explicó Allegue, que considera que destinarlos a rehabilitación sería duplicar fondos, porque ya existe una línea de ayudas autonómicas. “O concello pode facer uso de esas axudas”, dijo, refiriéndose a 40 viviendas vacías de propiedad municipal, situadas en el Grupo de Virgen del Carmen, que se encuentran a la espera de una reforma. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Adolfo Domínguez mostró su colección del 50 aniversario

Adolfo Domínguez eleva un 81% sus ventas en Latinoamérica, región que acoge el 44% de todas sus tiendas
Europa Press
Vehículos circulando por Pastoriza (Arteixo)

La renovación del alumbrado entre Meicende y Sabón obligará a cortar el tráfico este sábado
Redacción
Vehículos policiales fuera del aeropuerto de Copenhagen, este viernes

Diversos vuelos entre destinos europeos se ven afectados nuevamente por una serie de amenazas de bomba
OTR Press
Avión de Volotea saliendo del aeropuerto de Alvedro

Volotea incorpora Madrid como única ruta diaria desde A Coruña
Dani Sánchez