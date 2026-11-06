Aprueban la redacción del proyecto para construir 316 pisos junto al campus de Elviña

Vista del campus Elviña Quintana

La Xunta ha adjudicado a la UTE IP-MAM la redacción del proyecto para la construcción de 316 viviendas de promoción pública junto al campus de Elviña. La UTE IP-MAM, formada por Irisarri-Piñera S.L.N.Y.P. y Pablo Menéndez S.L.U., será la encargada de estos trabajos. En la parcela propiedad de la Xunta, la Consellería de Vivenda construirá un total de 316 hogares públicos, de los que 150 serán alojamientos compartidos para menores de 36 años.

Por su parte, la Consellería de Cultura e Xuventude construirá una residencia juvenil de 150 plazas. En total, la Xunta prevé invertir 50 millones de euros en esta iniciativa. El ganador del concurso, con la propuesta '6 Senderos', añade, dispondrá de un importe de 2.292.359 euros.

Elviña contará con 168 viviendas públicas y una residencia universitaria de 150 plazas Más información

Fondos de la zona de mercado tensionado

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, negó ayer durante una visita en Narón, que buscara ninguna confrontación con el Ayuntamiento de A Coruña, después de que la alcaldesa, Inés Rey, le acusara de haber emitido un ultimátum sobre los fondos del Gobierno central que le corresponden a la ciudad por ser zona de mercado tensionado. “Non estamos a dar ningún ultimátum”, aseguró.

Es más, Allegue acusa al Ministerio de Vivienda de ser el que da el ultimátum al exigir que se diga “xa” a qué se van a destinar los 7,1 millones de euros que le corresponden a ciudades como A Coruña o Santiago. La Xunta está a favor de construir vivienda nueva en una parcela municipal, mientras que el Ayuntamiento quiere destinar el dinero a políticas de rehabilitación. Santiago ha aceptado el trato, pero A Coruña se niega.

“Non entendemos por qué a alcaldesa non quere ceder as parcela. Non pasa nada: trasladamos os sete millóns de euros para que constrúa vivenda”, explicó Allegue, que considera que destinarlos a rehabilitación sería duplicar fondos, porque ya existe una línea de ayudas autonómicas. “O concello pode facer uso de esas axudas”, dijo, refiriéndose a 40 viviendas vacías de propiedad municipal, situadas en el Grupo de Virgen del Carmen, que se encuentran a la espera de una reforma.