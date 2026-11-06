El interior del quiosco se encuentra en un estado lamentable Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los vecinos se quejaban de la presencia de mendigos en el quiosco de la plaza de Ourense. En 1976, hace 50 años, un fuerte temporal de viento derribaba una valla sobre dos niñas que iban al colegio, hiriendo de gravedad a una de ellas, mientras que en 1951, hace 75 años, dos accidentes de tráfico dejaban tres personas dañadas. En 1926, hace 100 años, se diseñaba el recorrido de la línea ferroviaria entre la ciudad y la capital de Zamora.

Hace 25 años | Quejas por la presencia de mendigos en el quiosco de la plaza de Ourense

Los vecinos de la plaza de Ourense exigen al Ayuntamiento que tome las medidas necesarias para impedir que los indigentes que han convertido el quiosco en su refugio permanezcan en él. Los residentes en la zona temen que la presencia de los mendigos ponga en peligro la seguridad de las personas.

Además, colillas, restos de bebida, excrementos de perros o papeles forman parte del paisaje que se encuentran cada mañana los empleados de Ferroser en las zonas peatonales. Pero la peor pesadilla son los chicles, que se pegan y acaban fundiéndose con el asfalto. Para retirarlos se utilizan dos máquinas que valen 25 millones y que recogen una media de diez kilos de goma de mascar al día.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de noviembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Tres heridos graves en accidentes de tráfico en Linares Rivas y Perillo

Tres heridos graves se registraron en sendos accidentes de circulación ocurridos, uno en el casco urbano coruñés y el otro en Perillo. Un turismo “Seat 127” circulaba por la avenida de Linares Rivas y al llegar a la altura del semáforo en la esquina con Marcial del Adalid atropelló a un peatón, al que apreciaron probable fractura de ambas piernas, contusiones y heridas múltiples y conmoción cerebral. En Perillo un turismo “Renault-4TL” se dirigía al Puente del Pasaje cuando se salió de la calzada hacia una cuneta y fue a chocar con una alcantarilla y volcó.

Por otra parte, con unos ciento cincuenta miembros la Asociación de Conductores de La Coruña ha comenzado a caminar. Se integran en ella aquellos que viven del carnet.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de noviembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El temporal de viento derriba una valla encima de dos niñas que iban al colegio

Hubo que lamentar una sensible desgracia como consecuencia del fuerte viento que se desencadenó en las primeras horas de la tarde, accidente del que fue víctima una niña de nueve años, domiciliada en el Ensanche, 28, segundo, la que en unión a otra de 11 años, se trasladaba a la escuela. Ambas niñas fueron alcanzadas por una valla de un solar que existe al lado de la casa número 132 de la calle de la Falperra, siendo aprisionadas ambas por los ladrillos de la misma. Con ejemplar dinamismo fueron auxiliadas por una vecina de aquella calle y trasladadas a la Casa de Socorro de Santa Lucía. En dicho Centro fueron asistidas apreciándose a la primera herida contusa en la región frontal y occipital, contusiones en distintas partes del cuerpo, otorragia, epistaxis y conmoción cerebral.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de noviembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Así será el recorrido de la nueva línea de ferrocarril Coruña-Zamora

La actualidad gallega es la construcción del ferrocarril Coruña-Zamora, cuyos trozos primero y cuarto empezarán a construirse muy pronto, Dios mediante. Se desarrolla en un terreno muy movido, teniendo su origen en las proximidades de la fábrica del señor Senra, cruza la carretera que conduce a los Baños de Arteijo, y pasando próximo a los lugares del Martinete y Mesoiro desemboca en el valle de Morás hasta Ujes. Continúa por Orro, Bregua, Cerceda, Aucijas, La Pontraga y cruzando el Tambre llega a Berreo y Berdía. Próximo a Berdía atraviesa el río Reconco, apoyándose en la ladera izquierda alcanza el Castro de Formariz, cruza la carretera de La Coruña a Santiago en la Sionlla y continúa por el valle de Amio, caserío de San Lázaro hasta el Hórreo.

Portada de El Ideal Gallego del 7 de noviembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego