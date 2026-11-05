Vetusta Morla y A Coruña, una relación con tintes deportivistas que ya es mayor de edad

El último concierto de Vetusta Morla en A Coruña fue en el festival Noroeste en 2024 Carlota Blanco

En 2008 editaron su primer álbum, ‘Un día en el mundo’, y rápidamente Vetusta Morla se convirtió en el ‘grupo del año’, una etiqueta que el guitarrista Guille Galván aseguraba, en una entrevista en El Ideal Gallego en 2008 en una de sus primeras visitas a la ciudad, que no les pesaba, aunque esa etiqueta rápidamente mutó por la de ‘referencia’ del indie español.

Fue en ese 2008 cuando formaron parte del Alter 08 en ExpoCoruña y, 18 años más tarde, vuelven, tras un parón temporal, para actuar en solitario en el Coliseum, donde han tenido que disponer dos fechas para atender la alta demanda de sus fans coruñeses, igual que tuvieron que hacer en febrero 2020, justo antes de que el coronavirus cerrase la vida por completo, cuando también necesitaron un doblete dentro de su gira ‘MSDL - Canciones dentro de canciones’.

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Entremedias, dos citas más en el Coliseum (en mayo de 2014, tras publicar ‘La deriva’, y en mayo de 2018, con ‘Mismo sitio, distinto lugar’), algún concierto acústico como el que ofrecieron en el Playa en 2018 cuando lo suyo ya eran los grandes recintos o su última visita a la ciudad herculina antes de su parón temporal: el Festival Noroeste en 2024.

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Y esta última visita a A Coruña fue una cita especial por diversos motivos. Primero, porque certificaron su idilio con el público gallego, que los recibieron con una masa de más de 65.000 personas sobre el arenal de Riazor. También porque era la primera vez en quince años que daban un recital gratuito y lo hacían en un momento en el que su popularidad les permitía llenar grandes recintos sin problemas.

Su relación con A Coruña, además, trasciende lo musical para teñirse de blanquiazul. El guitarrista de la banda, Guille Galván, ha visitado en diversas ocasiones el estadio de Riazor para vivir algún que otro partido en compañía de músicos coruñeses. Y llevó también este vínculo a otros lugares, como cuando en redes sociales presumía de una Canarias deportivista cuando veía alguna de sus playas engalanada con sombrillas blancas y azules.

Una oportunidad única

Este viernes se vuelven a subir al escenario del Coliseum (21.00 horas) y el sábado repiten, a la misma hora, y algunas entradas aún a la venta por “ajustes de producción”.

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Será una doble cita especial, ya que además de un repaso por las canciones de sus discos pasados, tocarán algún tema nuevo, que se espera que formen parte de su futuro nuevo disco.

No sólo eso, sino que las primeras personas que se registraron para el regreso de los madrileños a A Coruña podrán participar en un sorteo para poder escuchar el nuevo trabajo en primicia. Una veintena de personas podrán tener esta oportunidad de escuchar el nuevo disco en el propio Coliseum el sábado por la mañana.