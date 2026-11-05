Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Obras en la avenida del Puerto de A Coruña
A Coruña

Unas obras reducen la avenida del Puerto de A Coruña a dos carriles

Los trabajos se interrumpirán durante la hora punta para evitar embotellameintos

Abel Peña
Abel Peña
05/11/2026 11:26

Desde las diez de la mañana, la circulación en la avenida del Puerto ha quedado reducida a dos carriles justo frente a Entrejardines. Fuentes de la Policía Local señalan que se trata de unas obras de canalización. 

El corte se produjo cuando ya había pasado la hora punta, y durará toda la mañana, para interrumpirse alrededor de las 13.30 horas, cuando el tráfico vuelve a aumentar. A pesar de esta precaución, la Policía Local ha tenido que hacer lo que se denomina 'forzamiento semafórico'. Es decir, que ha tenido que alterar la frecuencia de las señales luminosas. 

la circulación en la zona ya había cambiado desde la eliminación de la calle Entrejardines como parte de las obras de los Cantones. Esta avenida es una de las que más tráfico soportan de toda A Coruña, por eso cualquier actuación en ella es muy delicada. 

Te puede interesar

Obrero en el tejado de una obra en Xuxán

Inés Rey rechaza el "ultimátum" de la Xunta por los fondos para vivienda y exige una nueva reunión
Noela Rey Méndez
Accidente de tráfico en Abegondo

Un accidente entre tres coches y un camión deja un herido en Abegondo
Redacción
Nueva señalética del Puerto de A Coruña

El Puerto de A Coruña renovará la señalética de los muelles
Iván Aguiar
Fiesta de la Rosa 2025

Cuenta atrás para la Fiesta de la Rosa Coruñesa: el plazo de inscripción termina el sábado
Redacción