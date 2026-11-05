Unas obras reducen la avenida del Puerto de A Coruña a dos carriles

Desde las diez de la mañana, la circulación en la avenida del Puerto ha quedado reducida a dos carriles justo frente a Entrejardines. Fuentes de la Policía Local señalan que se trata de unas obras de canalización.

El corte se produjo cuando ya había pasado la hora punta, y durará toda la mañana, para interrumpirse alrededor de las 13.30 horas, cuando el tráfico vuelve a aumentar. A pesar de esta precaución, la Policía Local ha tenido que hacer lo que se denomina 'forzamiento semafórico'. Es decir, que ha tenido que alterar la frecuencia de las señales luminosas.

la circulación en la zona ya había cambiado desde la eliminación de la calle Entrejardines como parte de las obras de los Cantones. Esta avenida es una de las que más tráfico soportan de toda A Coruña, por eso cualquier actuación en ella es muy delicada.