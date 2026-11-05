Una celebrity de la televisión pasa por A Coruña y se queda prendado del Manhattan
La cafetería de la plaza de Pontevedra mantiene intacta su capacidad de sorpresa
El Manhattan puede considerarse un espacio rasé. Quienes en los últimos años hayan seguido programas como 'Zapeando' o 'Masterchef' habrán pensando directamente en Josie, una celebridad vinculada al mundo de la moda, además de periodista, estilista y modisto. Esa expresión que ha conseguido vincular directamente a su personal, y que tiene que ver un sello de sofisticación, elegancia y distinción parece habérselo ganado la cafetería de la plaza de Pontevedra, donde Josie estuvo en la noche del miércoles durante una larga visita a A Coruña.
Hasta cuatro historias diferentes realizó del Manhattan: un vídeo abriendo las puertas, y acompañado de un corazón, además de un retrato en los cristales del techo, una foto de un helado y un té, además de un retrato del logotipo de la cafetería. Cuatro maneras de publicitar a uno de los últimos representantes de otra forma de entender la hostelería que, si se cuantifica en coste por influencia, seguramente supondría una cifra difícil de afrontar para cualquier local de la ciudad.
Josie acostumbra a hacer especial hincapié en aspectos relacionados con el outfit y la personalidad, y en ese sentido pocos puntos tan representativos de A Coruña como la cafetería de la plaza de Pontevedra, donde los camareros todavía lucen camisa, pajarita y chaleco.
El motivo de la visita de Josie a A Coruña tiene que ver con su ponencia en el Modiña Summit. Lo que no ha desvelado es si, o en el Manhattan o en la charla, rociaría a los presentes con la bruma que tan famosa hizo durante su paso por 'Master Chef'.