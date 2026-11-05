Tres décadas cuidando de los ‘meniños’ de A Coruña: “Ojalá lo que hacemos no fuese necesario”

Carla Console y Verónica Rivadulla posan en O Parrote Quintana

En 1996, el mismo año de la Ley de Protección Jurídica del Menor, nació la Fundación Meniños en A Coruña, con una idea que entonces “no era tan evidente”: todo niño tiene derecho a crecer en una familia. Treinta años después, los problemas que atienden no han desaparecido, más bien todo lo contrario, pero la labor de entidades como esta han sido de vital importancia para proteger a los pequeños y sus familias. “La violencia y el abuso están presentes en la vida de muchos más niños y niñas de los que pensamos”, lamenta la directora general de Meniños, Verónica Rivadulla.

Cuando esta fundación nació, el sistema tendía a separar al niño de su familia y había mucho prejuicio, todavía presente en la actualidad: “La mayoría de la gente de mi entorno piensa como lo hacía yo antes de llegar aquí: que hay familias que no cuidan de sus hijos y que la violencia es excepcional. Pues no. Hay padres con muchas dificultades para protegerlos, pero que los quieren con locura y lo que necesitan es apoyo”, incide.

La experta en atención perinatal Carla Console apunta al trauma intergeneracional: “Lo vemos a menudo acompañando a madres y padres que arrastran historias de abandonos, negligencias, violencia, migraciones difíciles y complejas, abusos... Muchos han sido ellos mismos víctimas y no cuentan con muchos referentes de cuidado y protección”.

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Rivadulla explica que a lo largo de estas tres décadas no ha cambiado el perfil de usuarios, ya que “la vulnerabilidad social sigue siendo el factor que más aumenta la probabilidad de desprotección”. Pero lo que sí han cambiado son sus realidades: “Hace 30 años hablábamos sobre todo de pobreza material. Hoy, sigue ahí, pero se suman otras dificultades: familias más solas, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y, cada vez más, problemas de salud mental, tanto en los adultos como en los propios niños, explica Rivadulla, que asumió el cargo en 2024. Desde entonces ha impulsado programas como el de atención perinatal, que coordina Carla Console.

Para ella, desde el nacimiento de su departamento hay una problemática que persiste: el porcentaje de embarazos no planificados. “A menudo nos encontramos con que está relacionado con las carencias de información y con los falsos mitos sobre el cuidado de la salud sexual y reproductiva”, lamenta.

Aunque si se mira sólo la parte social, destacan las dificultades para poder acceder y sostener “un hogar digno” donde criar y la vulnerabilidad socio económica de las familias monoparentales. Con ella coincide Rivadulla, quien apunta que “solemos reaccionar cuando el daño ya está hecho, en lugar de invertir antes”.

Los mejores recuerdos

Pero Meniños ha trabajado arduamente durante estos 30 años para ayudar a cientos de familias, que les han regalado muchos momentos de emoción y felicidad. “Cada historia trae algo bueno que recordar y algo de qué aprender”, asegura Console.

Cuando se le hizo este pregunta a la directora de Meniños, le vino un momento claro a la cabeza: “Recuerdo una foto que nos llegó de la boda de unos papás adoptivos, con los tres hermanos que habían adoptado. Lloramos de emoción en la oficina”.

En cuanto a lo peor, curiosamente, para Console “no son las historias duras e impactantes, sino la frustración de los profesionales”, de saber lo que una familia necesita y no poder dárselo. “Ojalá mucho de lo que hacemos hoy ya no sea necesario. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que nos propusimos: ponernos a la altura de la infancia”, zanja Rivadulla