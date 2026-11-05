The Royal Green Jackets concede al Archivo del Reino de Galicia la Medalla de Oro General Sir John Moore 

Fachada del Archivo del Reino de Galicia Editorial La Capital

El Archivo del Reino de Galicia será distinguido con la Medalla de Oro General Sir John Moore, que concede la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets, en su trigésima edición. La decisión fue adoptada por mayoría absoluta durante la reunión del jurado y de la Junta Directiva de la asociación, celebrada el pasado 22 de octubre.

Con este reconocimiento, la entidad quiere poner en valor la extraordinaria labor desarrollada por el Archivo del Reino de Galicia en la recuperación, conservación y difusión de la historia de A Coruña y de Galicia.

La asociación destaca especialmente su contribución a través de la conservación documental, los fondos bibliográficos, los trabajos de investigación histórica, las traducciones, las exposiciones y las donaciones, así como su permanente colaboración con asociaciones histórico-culturales. También reconoce el esfuerzo y la dedicación de los profesionales y responsables de esta institución, cuya labor resulta fundamental para preservar y transmitir el patrimonio histórico.

La Medalla de Oro General Sir John Moore constituye una de las distinciones que la Asociación Histórico Cultural The Royal Green Jackets concede para reconocer a personas e instituciones cuya trayectoria contribuye de manera significativa a la defensa, recuperación y divulgación de la historia.

El galardón consiste en una medalla de plata bañada en oro. En su anverso figura el busto del general británico Sir John Moore, mientras que en el reverso aparece el escudo de la asociación. La distinción se completa con un certificado acreditativo de la medalla civil y el correspondiente diploma.

El acto protocolario de entrega tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, a las 19:30 horas, en el salón principal del Sporting Club Casino de A Coruña, situado en la calle Real.

La ceremonia servirá para reconocer públicamente la trayectoria del Archivo del Reino de Galicia y su importante contribución al conocimiento y la divulgación de la memoria histórica de la ciudad.