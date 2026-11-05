Rodrigo Cortés | "El otoño es mi estación favorita, temperatura perfecta, paleta de colores perfecta y nadie va en bermudas"

Rodrigo Cortés, en los jardines de Méndez Núñez Javier Alborés

El guionista, cineasta y escritor gallego Rodrigo Cortés vuelve a encerrarse en el mundo de la novela con una nueva obra, 'Hija del cielo', que este jueves presenta en la coruñesa librería Moito Conto.

En su nuevo libro cuenta, a través de dos voces completamente diferentes, el encierro de una niña en una habitación sin ventanas, sin luz. Y reconoce que él mismo se fue sorprendiendo, tanto al dejarse llevar en su escritura, como una vez volvió al inicio: "Me pongo zancadillas constantes".

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¿Cómo surge ‘Hija del Cielo’?

A mí mismo me cuesta saberlo. Pero todo parte de una pequeña chispa, que es generar una niña encerrada en un cuarto sin ventanas. A la vez, tenía una sensación más bien intuitiva de que iba a tener un telón de fondo religioso, porque suponía, sin necesidad de intelectualizarlo demasiado, que eso iba a aportar dimensiones morales que yo no iba a convertir en lecciones, pero que me iba a permitir trabajar en un universo de ambigüedad en el que me siento muy cómodo. Y también supe desde muy pronto que iba a alternar voces, que iba a alternar la voz objetiva, o como mínimo omnisciente del narrador, con la primera persona de la niña retransmitiendo prácticamente en directo su pensamiento torrencial. Pero aún no sabía ni dónde estaba la niña, ni qué enjambre de personajes desnortados iban a rodearla, ni por qué estaba allí. Y eso es algo que fui, más que decidiendo, descubriendo por el camino.

¿Y cuál es el punto en el que dice “vale, pues esto tiene un sentido, se va a dirigir a este punto concreto”?

Pues no sabría decir el momento preciso, pero digamos que al tercio de novela (sonríe). Pero no porque trabaje de forma arbitraria, no tiene nada arbitrario. Imagina a un pintor, por ejemplo, ante un lienzo en blanco. Lo primero que hace es dar un brochazo que cruce el lienzo. Lo que acaba de hacer es deshacer el lienzo en blanco, ya se acabó ese vértigo de la página en blanco. Y ese brochazo lleva a otro, que lleva a otro y un grumo, de repente, genera una idea y con la paleta se expande y es equilibrado con una mancha de rojo. Y antes de que se dé cuenta, el pintor sabe lo que está haciendo y se da cuenta de por qué dio el primer brochazo y ya sabe cuál es el tema de su cuadro, aunque inicialmente tal vez no lo sabía o no era plenamente consciente. Tiene que ver con eso.

Y en su caso, ¿cómo es el proceso?

Me siento a escribir, escribo la frase “el fragor de las hojas secas”, casi al modo de la poesía, una frase que podría significar muchas cosas y que tiene una palabra que parece discordante ahí dentro, que es la de ‘fragor’, porque las hojas secas pueden crujir o pueden crepitar, pero no suponen un fragor. Si es un ‘fragor’, es porque a alguien le aterra o le espantan y así descubro que hay un personaje que se llama el padre Alén, a quien le espanta el otoño. Y poco a poco descubro por qué le espanta el otoño. En un universo cíclico que es el que se empieza a establecer en Gabaón. Y esa frase que parecía arbitraria, acaba apoderándose de toda la novela y ese otoño semi eterno, es el protagonista subterráneo del terror de Alén ante lo que da en llamar el tardío.

Normalmente, hay muchos escritores que explican que tienen un proceso previo, crean sus mapas de personajes, sus espacios… y después se ponen a escribir. En su caso, se pone a escribir y todo esto va surgiendo alrededor. ¿Alguna vez se ha planteado esa opción de intentarlo de la otra manera?

Muchas veces. En guiones, por ejemplo, que es una estructura más autocontenida en la que se siembran cosas que se tienen que recoger 40 páginas más adelante. La escritura cinematográfica es más económica por definición y muchas veces se establece un plan, un mapa de carreteras, preciso, aunque está lleno de lagunas por rellenar. Tú puedes saber que ahora toca la discusión entre el marido y la mujer, pero aún no sabes qué se van a decir exactamente hasta que no abordas el diálogo. O sea, que he trabajado de muchas maneras. Pero en el caso de ‘Los años extraordinarios’, ‘Cuentos telúricos’ o ‘Hija del cielo’, he convertido el viaje en parte del juego en el que siempre he incluido al lector y siempre me he sentado a descubrir qué pasaba.

Puede sonar arbitrario.

Pero no tiene nada de arbitrario. No caes en trance y te posee un autor muerto (sonríe). Aunque trabajes desde cierta irracionalidad y no sometas lo que haces a la luz constante de la intelectualización, las cosas proceden de ti, proceden de tu digestión del mundo, de tu procesado de las cosas. Simplemente confías en tu instinto narrador y asumes que si algo parece tener sentido es porque, probablemente, tiene sentido.

Se lanza a escribir, pero, una vez llega al final, habrá muchos procesos de revisión. En esa primera revisión, ¿se sorprende a sí mismo?

Todo el rato. De hecho, no solamente me sorprendo a mí mismo, sino que me pongo zancadillas constantes. Si creo que el personaje va a decir ‘sí’, a lo mejor hago que diga ‘no’, a ver qué pasa. Y ahí sí, se analizan los diálogos de la novela, constantemente están frustrando expectativas, parecen que van a ir por un lado y la contrarréplica cambia la dirección. Yo me la cambio a mí mismo también para desarmarme y obligarme a no ser convencional. Por ejemplo, el otoño es un momento horrible, como decíamos antes en la novela. Eso es así posiblemente porque es mi estación favorita del año (ríe). Para mí el otoño tiene una paleta de color perfecta, una temperatura perfecta, nadie tiene bermudas, por lo cual la estética mejora muchísimo (ríe). Y trabajar con estas formas de resistencia, me obliga a tomar direcciones inesperadas, incluso para mí, y me ayuda a que el lector llegado a un punto tenga que soltar el volante y dejarse llevar por Gabaón y sus reglas.

Hablando de las revisiones del libro, hay una voz muy peculiar, que es la de la niña, que tiene su propia forma de hablar, bastante infantil, con estos verbos que siempre están mal puestos. ¿Se dan esas situaciones en las que inconscientemente las escriba bien y luego en la revisión se dé cuenta de que debería haberlo escrito mal?

Digamos que se me escapan algunos. Decides cómo habla la niña y decides que la niña use sus condicionales porque no maneja bien el subjuntivo, como sucede, por cierto, en ciertas zonas de Cantabria con mucha frecuencia o en el País Vasco, que usan esos condicionales en lugar de los subjuntivos, pero que también es muy propio de los niños que aún no se manejan bien con conjugaciones complejas. Decido que sea laísta, decido que sea leísta. Y decido que sea el oído el que mande, porque un leísta no es homogéneamente leísta. Hay términos que son tan idiomáticos, tan establecidos, que los dicen bien. Tienes que obedecer más al oído que a la pretendida coherencia. El oído tiene que guiarte. Pero es verdad que en las revisiones descubres que a veces se te han escapado cosas porque no es fácil escribir mal (ríe).

Hablaba antes de Gabaón, que tiene sus peculiaridades, es un espacio que va surgiendo al igual que los personajes, pero, ¿surge de algunos espacios concretos?

Sí y no. Te acabo de dar una respuesta ejemplarmente gallega (ríe). Gabaón es un mundo fuera del mundo y tiene sus propias reglas. Del mismo modo que casi todos los lugares de la novela responden a topónimos. Eso ayuda a que el lector no compare nada con la realidad y asuma con facilidad que Gabaón es un mundo fuera del mundo. Pero a la vez la imaginación no trabaja con el detalle, como sucede con los sueños. El detalle viene o bien del recuerdo preciso o de la documentación. Así que siempre extraes cosas de la realidad. Las playas de Gabaón son una especie de reensoñación de recuerdos asturianos, de esas playas más del Cantábrico que del Atlántico, grises, con el cielo gris y el mar gris fundiéndose, con esas semi bruma, ese velo a través del que el sol se las apaña como puede para asomar a ratos, con esa finísima película de agua sobre la arena que te devuelve la imagen del cielo. Pero los bosques, por ejemplo de Gabaón, sus montes, sus fragas, son muy gallegas, para mí son reensoñaciones de experiencias de infancia en los montes de la aldea en la que nací, en Pazos Hermos, en Ourense. Esos helechos en el camino, la sombra del carballo, el granito invadido del líquenes y musgo… y usas todas esas percepciones para reelaborarlas a través de literatura en forma de lugar nuevo.

Es verdad que en las revisiones descubres que a veces se te han escapado cosas porque no es fácil escribir mal Rodrigo Cortés

Gabaón tiene también sus normas. Hay un momento, casi al principio, que dice que el padre Alén podía haber sido inventor, pero no se lo había pedido y se pidió ser cura finalmente. No sé si era con esa intención, pero recuerda un poco a la reunión del pueblo en ‘Amanece que no es poco’ en la que se van repartiendo las profesiones.

(Ríe) Tiene algo que ver con eso, sí, es verdad. Cuando quiere patentar un cemento y sus superiores le dicen, “haberte pedido inventor, si te has pedido cura, atiende a los niños de una vez y olvídate del cemento”, que es algo que él tiene que aceptar. Sí. Pero ni siquiera pienso en esos términos, sino que trato de reducir, según qué ideas complejas, a términos tan cotidianos y tan terruñeros que en el fondo lo desnudan y que nos enfrentan a nuestros propios absurdos y a la esencialidad casi infantil de las decisiones que tomamos. Es una búsqueda casi inconsciente de eliminar la solemnidad de la interpretación del mundo.

Esta niña está encerrada en la habitación, sin luz. ¿Lo hizo a propósito o cayó de nuevo en el espacio cerrado de manera inconsciente?

Lo he pensado a posteriori, porque no es una decisión consciente. Y, de hecho, el guion de ‘Buried’ no es mío, originalmente, aunque a la vez me atrajo ese y no me atrajo otro. Así que sí, tengo que confesar que debe de haber algo que tiene que ver con el encierro. Solo que abordado desde perspectivas muy distintas. En 'Buried’, Paul Conroy quiere salir de esa caja como sea porque ama la vida como el que más. Los actores de ‘El amor en su lugar’ estaban encerrados, no solo en el guetto de Varsovia, sino en un teatro y en un universo mínimo de elecciones posibles. El personaje de ‘Escape’, M, quiere el encierro, lo desea, y quiere que lo metan en la cárcel lo antes posible, porque está dispuesto a hacer lo que sea para que lo encierren y le quiten cualquier capacidad de decidir. Y la niña de ‘Hija del cielo’ ni siquiera se muestra particularmente incómoda con el encierro, ella quiere ver el mar, pero no muestra especial impaciencia por salir de ahí o por escaparse. Y si se escapara, nos la imaginamos perfectamente dando un paseo por Gabaón y volviendo voluntariamente a la celda. Así que nos resulta enormemente desarmante. Es verdad que el encierro se repite, pero con aproximaciones muy distintas, así que sería inútil tratar de extraer una metáfora de esta reiteración.

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