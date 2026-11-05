Paula Prado reivindica a Feijóo frente a un PSOE y un BNG que son "el mismo perro con distinto collar"

Paula Prado (c), durante el paseo que ha dado este jueves junto a Miguel Lorenzo (d), por el barrio de A Gaiteira EFE/ Cabalar

El PPdeG reivindica a Feijóo como "alternativa seria" con un PSOE y un BNG "el mismo perro con distinto collar"

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha reivindicado al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, como "alternativa seria" con un PSOE y un BNG, ha dicho, que son "el mismo perro con distinto collar".

En declaraciones a los medios, en una visita a la ciudad de A Coruña acompañada por el portavoz del grupo municipal del PP en el consistorio coruñés y candidato a la Alcaldía, Miguel Lorenzo, ha calificado a Feijóo como el candidato que representa "gestión, rigor y solvencia".

"Ahora más que nunca se necesita para poner los servicios públicos en el lugar que se merece, darles calidad", ha aseverado para incidir, por otra parte, en falta de seguridad en ciudades como A Coruña, con alusión a los últimos incidentes -ocurridos con motivo de la presencia de Vox-. "La cultura de la seguridad desapareció en la acción del Gobierno", ha sentenciado.

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Huelga general

Mientras, sobre el llamamiento a la huelga del 11 de noviembre por parte de partidos como Podemos, ha asegurado que se trata de una huelga "de la izquierda" por parte de unos sindicatos "que en ocho años no hicieron nada".

"Está convocada contra la oposición", ha señalado para considerar que existe en estos momentos "incitación al odio y a la violencia" con los llamamientos a secundarla. "Y vimos lo que pasó hace unos días", ha expuesto sobre las contramanifestaciones a los actos de la ultraderecha y cierre de comercios como medida de precaución.

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El "cambio"

"No podemos concebir que esto siga", ha afirmado para argumentar que el cambio "no viene solo" de votar al PP sino también "de no votar a socios del Gobierno", ha apuntado sobre el BNG, del que ha aseverado que apoyó la investidura de Pedro Sánchez "a cambio de nada".

Por su parte, el también presidente del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha denunciado un aumento de inseguridad en la ciudad y ha acusado al gobierno local de la urbe de "mirar para otro lado". "Hay que apostar por la Policía local", ha manifestado para subrayar que hay que implementar la Policía de Barrio.