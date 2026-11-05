Más de 50 proyectos y quince centros educativos participan en Talentos Inclusivos

Jornada del programa Talentos Inclusivos del CITIC de la UDC y Aspace Coruña German Barreiros

La tecnología, bien aplicada, sirve para resolver muchos problemas y en ningún lugar son tan conscientes de ello como en Talleres Inclusivos. Este programa lleva siete años animando a jóvenes estudiantes a escoger entre proyectos, este año 53, que ayuden a personas con discapacidad a sobrellevar su día a día.

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El resultado de algunas ediciones anteriores pueden verse estos días en una pequeña muestra en la Domus: pulsadores para avisar cuando se ha terminado en el baño, o relojes cuyas manecillas señalan no solo la hora, sino también la labor que toca realizar a personas que han sufrido daño cerebral, o fichas de rostros con expresiones distintas que una voz identifica cuando se coloca sobre una placa o una máquina de burbujas. Todos son muestras del ingenio de alumnos que muchas veces no contaban con conocimientos técnicos cuando aceptaron el reto solidario.

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El encuentro de ayer en la Domus reunió a 70 personas. En esta séptima edición participan quince centros educativos de toda Galicia (ESO, Bachillerato y Formación Profesional) que incluye en A Coruña el CPR Calasanz-PP Escolapios y el IES Plurilingüe Eusebio da Guardia junto con el CEE Nuestra Señora de Lourdes. Es un proyecto que impulsa Aspace (Asociaciones de Padres de personas con Parálisis Cerebral) y la Universidad, porque no solo se trata de ayudar, sino también de despertar vocaciones tecnológicas.