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A Coruña

Luz verde al plan de cuatro millones de euros para crear un almacén de electricidad en A Coruña

El proyecto de Taiga Mistral Bess logra la declaración de impacto ambiental favorable

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/11/2026 11:36
Parcela en la que se ubicará el proyecto Hércules en A Coruña
Parcela en la que se ubicará el proyecto de Taiga Mistral en A Coruña
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La empresa Taiga Mistral Bess SL, con oficinas en Madrid, remitió a la Xunta de Galicia a principios de enero de este año la solicitud para crear un almacén de electricidad en A Coruña mediante baterías con carga y descarga a la red. Once meses después, esta iniciativa acaba de obtener la declaración de impacto ambiental favorable, lo que le permite avanzar con la puesta en marcha.

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El Gobierno gallego concluye que no se prevé que este proyecto pueda tener "efectos significativos sobre el medio ambiente", por lo que da luz verde a que continúe con su tramitación administrativa. El presupuesto que la empresa destinará a las obras ronda los cuatro millones de euros.

La resolución del Ejecutivo autonómico recoge una serie de condicionantes que se deberán cumplir. Uno de los más destacados es que, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica, según lo requerido por el Ayuntamiento de A Coruña, el promotor llevará a cabo "controles acústicos periódicos". Deberán ser realizados por una entidad acreditada, tanto en la fase preoperacional como durante la construcción, explotación y desmantelamiento, con medición de la presión sonora en las fachadas de los edificios más cercanos, en condiciones meteorológicas desfavorables.

También se deberá llevar a cabo el "mantenimiento periódico" de la maquinaria y de los equipos para evitar fugas, fricciones o desajustes mecánicos. A esto hay que sumar que, para mejorar la integración paisajística, la Xunta propone que se instale una pantalla vegetal para complementar el cierre perimetral.

Funcionamiento

Esta instalación está diseñada para captar energía de la red cuando los precios sean "más bajos" y para posteriormente volver a liberarla a través de la red de Unión Fenosa Distribución cuando estos sean "más altos" para obtener así "la mayor rentabilidad", según recoge la documentación del proyecto.

El proyecto se denomina Clúster de la Grela y se define "como un sistema de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías FP (litio-ferrofosfato) con carga y descarga a la red, con una potencia instalada de 4,99 megavatios". Se desarrollará en una parcela de casi 17.000 metros cuadrados en As Rañas, en la parte posterior del centro comercial Marineda City.

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Las obras se dividen en dos partes diferenciadas: una que abarca el sistema de almacenamiento de energía eléctrica con carga y descarga a la red y otra correspondiente a su infraestructura de interconexión (correspondiente con el centro de seccionamiento, línea de interconexión  hasta el punto de concesión y su infraestructura).

La documentación técnica de esta iniciativa recoge que el plazo de ejecución se prevé en doce meses aproximadamente, a partir de la obtención de los permisos necesarios para comienzo de la construcción de la obra civil.

Necesidad

La empresa Taiga Mistral defiende que "los sistemas de almacenamiento eléctrico autónomos conectados a la red" son "una parte fundamental de la infraestructura energética moderna", debido a que proporcionan "flexibilidad" y "resiliencia" a la red eléctrica. "Están conectados a la red eléctrica, lo que les permite suministrar energía al sistema en momentos de alta demanda o durante interrupciones del suministro, mejorando la estabilidad de la red", señala.

También destaca que estos sistemas están conectados a la red eléctrica, lo que les permite suministrar energía al sistema "en momentos de alta demanda o durante interrupciones del suministro", lo que mejora "la estabilidad de la red".

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