Los hosteleros que desafían el espacio-tiempo en A Coruña: Marty y su expansión imparable

César López, con el menú del día del jueves en Marty Bergondo German Barreiros

Él tiene 33 años. Su socio, 26. Entre los dos gestionan seis locales de hostelería, cuatro de ellos abiertos en menos de un año. Es el desafío a cualquier ley espacio-temporal que se han empeñado en protagonizar César López y David Jaén. Después de Mary María Pita, Caffeto y Casa da Vella, Marty Bergondo se convierte en la nueva y rompedora apuesta de la pareja de empresarios del sector, la más joven de la ciudad y posiblemente la más ambiciosa en mucho tiempo.

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Situado en el número 18 del polígono de Espíritu Santo, es el fiel reflejo de la confusión fronteriza de ese punto. Porque Marty Bergondo está realmente en el Ayuntamiento de Sada, en el antiguo local de la parrillada Al Paso. Se trata de un mastodóntico espacio, con dos plantas de más de 400 metros cuadrados cada una y capacidad para más de 100 comensales. Pero el tercer Marty de la historia, el segundo en el área, tiene otra misión fundamental: funcionar de enclave central y de obrador. “Son unas instalaciones que nos van a permitir usarlo como central, para que haya un reparto diario y sin congelados”, sentencia López, que hace hincapié en la necesidad de unificar sabores.

La propuesta

Comida casera, abundante y un menú del día que satisfaga las necesidades de los que pasan por la ITV de Espíritu Santo o las empresas del polígono. Son algunas de las señas de identidad del nuevo Marty, que ofrecerá menú del día con dos primeros y varios segundos, además de la posibilidad de decantarse por una opción de tapas y bebida por 8 euros, igual que en el Caffeto.

Fachada de Marty Bergondo German Barreiros

Estos Steve Jobs de la cocina y la restauración tienen claro que, algún día, tocará cerrar alguno de los locales y no abrir. “El secreto hasta entonces es trabajar y esforzarse”, matizan. “La previsión para 2027 es seguir multiplicando los Marty, hasta donde se pueda”, advierte López, quien tampoco oculta que Matogrande es uno de sus objetivos a medio plazo.

Interior de Marty Bergondo German Barreiros

El grupo empresarial de seis establecimientos da trabajo a aproximadamente un centenar de personas, aunque reconoce César López, a sus 33 años, que no siempre es sencillo encontrar mano de obra. Para él, lo que realmente es comer y cantar es empezar negocios y multiplicar su presencia por encima del ritmo de las grandes franquicias internacionales.

Otro de los puntos fuertes de César López y David Jaén es su capacidad de convocatoria entre el público de su quinta, sin duda un punto a su favor a la hora de atraer un tipo de cliente algo alejado de la hostelería tradicional.

Son la cara sonriente de la hostelería de A Coruña y su área en una época de precariedad en cuanto a mano de obra y continuidad de negocios.