La Xunta declara A Coruña en alerta por sequía: estas serán las posibles limitaciones sobre los usos del agua

El embalse de Cecebre e, una imagen tomada esta semana Quintana

La Xunta ha decidido extender la declaración de alerta por escasez de agua a cuatro nuevos sistemas de la demarcación Galicia-Costa, que se corresponden con las zonas de Ferrol, A Coruña, la costa de Pontevedra y Vigo. Estas localizaciones se suman, de esta forma, a las unidades territoriales del río Lérez y el río Anllóns, que ya se encontraban en esta situación desde el pasado mes de agosto.

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La evolución de la situación en la demarcación hidrográfica en las últimas semanas llevó en la mañana de este jueves a la Oficina da Seca a adoptar esta medida, en una reunión que contó con la presencia del conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nicolás Vázquez, junto con el director de Augas de Galicia, Roi Fernández. En la práctica afectará a un total de 59 municipios de las provincias de A Coruña y Pontevedra. En concreto, se tomaron en consideración desde un punto de vista técnico diversos factores relativos a la situación de cada sistema fluvial, como los datos de las previsiones meteorológicas, el caudal medio de los ríos y la ocupación de los embalases, así como otros indicadores de sequía y escasez de agua

Previsión alentadora

Aunque se prevén precipitaciones para los próximos días, el escenario actual sigue marcado por una reducción sostenida en el tiempo, por lo que la demarcación Galicia-Costa permanecerá en situación de sequía prolongada. Si bien esta declaración, en todo caso, no implica por sí misma restricciones en los usos y el consumo de agua, será necesario intensificar las medidas para conservar los recursos disponibles. Según las necesidades de cada sistema, podrán adoptarse limitaciones sobre usos no prioritarios como el llenado de piscinas, el riego de jardines o el baldeo de calles, entre otras medidas para reducir el consumo.

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En el resto de Galicia-Costa se mantiene la normalidad desde el punto de vista de la escasez de agua y, según los últimos datos disponibles, los embalses se sitúan al 38% de su capacidad, casi 27 puntos por debajo del nivel registrado en las mismas fechas del año 2025. En el caso del embalse de Cecebre, que actualmente se encuentra por debajo del 36% de ocupación, se ha visto condicionado claramente por un otoño mucho más seco -y cálido- de lo normal. Así, en todo el mes de octubre, según datos de la estación del Observatorio de la Aemet, se acumularon 40,31 litros por metro cuadrado, en torno a tres veces menos del valor habitual para este mes en el registro histórico: 121 litros por metro cuadrado.

De hecho, es el décimo mes de octubre desde que hay registros en que menos llovió. Es asimismo el más seco desde 2017 y el tercero del siglo XXI, por detrás de ese mismo año y de 2007. En las tres ocasiones se produjeron situaciones de sequía. Por comparar, en diciembre de 2017 el embalse llegó a registrar un 29% de ocupación, su registro más bajo en los últimos nueve años.