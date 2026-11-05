La fiebre por Oasis y la música británica provocan la mayor actuación de la historia en una sala de A Coruña

La banda Neon Collective, en una actuación

La reunión de Oasis en 2025 ha cambiado para siempre la historia de la música, hasta el punto de influir, normalmente de manera positiva, en la programación de salas de mediano tamaño en ciudades como A Coruña. Y si no que se lo pregunten a Pepe Doré, gerente y alma máter del Garufa, donde este fin de semana tendrá lugar el mayor despliegue para una sola actuación o un espectáculo. Serán en total cuatro los pases programados para el Brit Festival, un homenaje a los grandes de la música de las islas que protagonizarán los valencianos Neon Collective.

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Acostumbrados a espectáculos temáticos sobre Depeche Mode, The Cure, The Smiths u Oasis, en este caso se trata de meter prácticamente dentro de un mismo saco que hará las delicias de los amantes del Brit Pop. En un primer pase, se incluirán versiones de Blur, Radhiohead, David Bowie, The Smiths o Coldplay. Para la segunda hora quedará el homenaje íntegro a Oasis, en el que se incluirá una hora de temas de los hermanos Gallagher. "Llevan viniendo a las salas y recorriendo España con estos shows varios años, y siempre han llenado, pero salvo alguna actuación de Carlos Blanco nunca habíamos hecho algo así en tantos días. No recuerdo nada igual", confiesa Pepe Doré. "Está claro que todo influye, y lo de Oasis se nota", añade.

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El Brit Festival del Garufa tendrá su primer pase este viernes a las 21.30 horas, mientras que el sábado comenzará a las 18.30 horas y de noche habrá una segunda actuación, con homenaje a Depeche Mode y The Cure. Finalmente, el domingo a media tarde se completará el histórico cuarto pase, en honor a de nuevo a los autores de 'Personal Jesus' y a los de 'Boys Don´t Cry'. En total, casi 1.000 personas. Como diría Liam Gallagher, "Biblical".