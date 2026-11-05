La duna de Riazor está lista para afrontar cualquier temporal 

Las máquinas que estuvieron levantando la duna de Riazor desde el pasado 26 de octubre han culminado este jueves su labor. Los 360 metros que protegen del oleaje el Paseo Marítimo en ese tramo, ya se han completado.

Son 23.300 metros cúbicos de arena los removidos para construir este muro inclinado que en algunos sectores alcanza los dos metros de altura. La duna protege la ciudad del temporal desde 1995 cuando apenas medía 150 metros.

La duna protegerá la ciudad desde Riazor hasta el venidero mes de mayo, cuando comenzará a dar paso a los bañistas en una temporada que comenzará el 15 de junio.