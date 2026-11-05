La abuela de la hostelería de A Coruña reúne a cientos de personas en la inauguración de su nuevo proyecto

Inés Arboleya y su hija Patricia, durante la apertura Javier Alborés

Centenares de amigos, familiares y habituales durante 30 años de carrera pasaron por Yenzo's, el nuevo local de Inés Arboleya en el número 55 de Federico Tapia. La conocida hostelera ve así cumplido un sueño: asegurar el futuro de su nieto, al que dedica el nombre del local y buena parte de sus esfuerzos. Este lounge, que abrirá a la hora del desayuno y cerrará durante el horario de primera copa, sustituye a la Taberna O Freixo, un punto muy conocido de la cocina casera.

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Desde las 19.00 horas hubo sorpresas, pinchos gratis y muchos abrazos, ya que la propia Arboleya insiste en su intención de separar la línea de negocio de otros establecimientos de su carrera y el nuevo Yenzo's, en el que las tostas, los cócteles y el picoteo serán algunos de los grandes protagonistas.

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La intención de Inés, como la conoce la familia de la noche desde hace décadas, es transmitir el mismo cariño que en la jornada inaugural, en la que se le vio visiblemente emocionada, y también ilusionada con la nueva andadura.