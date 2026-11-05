Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La abuela de la hostelería de A Coruña reúne a cientos de personas en la inauguración de su nuevo proyecto

Yenzo's, el regalo de Inés Arboleya a su nieto, es ya una realidad

Guillermo Parga
Guillermo Parga
05/11/2026 20:49
Yenzo's es el sueño hecho realidad de Inés Arboleya en honor a su nieto. Recibió a decenas de personas a lo largo de la tarde noche de este jueves 5 de noviembre
Inés Arboleya y su hija Patricia, durante la apertura
Javier Alborés
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Centenares de amigos, familiares y habituales durante 30 años de carrera pasaron por Yenzo's, el nuevo local de Inés Arboleya en el número 55 de Federico Tapia. La conocida hostelera ve así cumplido un sueño: asegurar el futuro de su nieto, al que dedica el nombre del local y buena parte de sus esfuerzos. Este lounge, que abrirá a la hora del desayuno y cerrará durante el horario de primera copa, sustituye a la Taberna O Freixo, un punto muy conocido de la cocina casera.

Yenzo's es el sueño hecho realidad de Inés Arboleya en honor a su nieto. Recibió a decenas de personas a lo largo de la tarde noche de este jueves 5 de noviembre

Si estuviste en la inauguración de Yenzo's, búscate en las fotos

Más información

Desde las 19.00 horas hubo sorpresas, pinchos gratis y muchos abrazos, ya que la propia Arboleya insiste en su intención de separar la línea de negocio de otros establecimientos de su carrera y el nuevo Yenzo's, en el que las tostas, los cócteles y el picoteo serán algunos de los grandes protagonistas.

Miriam e Inés Arboleya, este miércoles, con unas tostas y una tortilla de Yenzo's

La abuela más conocida de la hostelería de A Coruña monta un bar en honor a su nieto

Más información

La intención de Inés, como la conoce la familia de la noche desde hace décadas, es transmitir el mismo cariño que en la jornada inaugural, en la que se le vio visiblemente emocionada, y también ilusionada con la nueva andadura.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

GermÃ¡n. Marty Bergondo

Los hosteleros que desafían el espacio-tiempo en A Coruña: Marty y su expansión imparable
Guillermo Parga
Yenzo's es el sueño hecho realidad de Inés Arboleya en honor a su nieto. Recibió a decenas de personas a lo largo de la tarde noche de este jueves 5 de noviembre

La abuela de la hostelería de A Coruña reúne a cientos de personas en la inauguración de su nuevo proyecto
Guillermo Parga
Un grupo de manifestantes en la Place de la Victoire y el Cours Alsace-Lorraine, donde el fin de la manifestación oficial dio paso a marchas espontáneas y enfrentamientos violentos, en Burdeos

Al menos 448 arrestos y 53 policías heridos en las manifestaciones de este jueves en Francia
EFE
Policia

El 061 atiende una sobredosis en un narcopiso en A Coruña
Abel Peña