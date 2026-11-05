Inés Rey rechaza el "ultimátum" de la Xunta por los fondos para vivienda y exige una nueva reunión

Obrero en el tejado de una obra en Xuxán Patricia G. Fraga

La Xunta ofreció este miércoles al Ayuntamiento de A Coruña transferirle fondos derivados de su situación de zona tensionada de vivienda a cambio de que estos sean utilizados para construir nuevos pisos. Esta propuesta, sin embargo, ha caído como una losa en el Gobierno local que dirige Inés Rey, quien ha calificado de "ultimátum" la carta de la Consellería de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, para rechazar de plano su plan.

"Non é momento de ultimátums nin de xenerar tensións, senón de afrontar con consenso e coordinación un problema fundamental para a cidadania", empieza la misiva de respuesta de la alcaldesa de A Coruña. En ella, vuelve a insistir en la propuesta municipal de invertir en la rehabilitación de viviendas ya existentes como "solución real a curto prazo". Al respecto, explica que las nuevas viviendas exigen más inversión temporal: "Cómpre recordar que no edificio de 40 vivendas construído pola propia Xunta en Xuxán pasaron oito anos desde o anuncio ata a súa finalización".

Desde el Ayuntamiento aseguran que destinar los fondos del Ministerio exclusivamente a la construcción hará que no se pueda aumentar la oferta de vivienda pública a corto plazo en una ciudad "que na actualidade conta xa con más de 7.000 demandantes de vivenda". "Precisamente porque tamén promovemos nova construción, coñecemos os prazos que require e defendemos a necesidade de complementar estas promoción coa rehabilitación de vivendas existentes, para ofrecer respostas á cidadanía a curto prazo. Todas son compatibles e necesarias", escribe Rey.

Por ello, la alcaldesa le exige a la Consellería una nueva reunión, "no máis breve prazo posible, no que poidamos consensuar medidas e unir as forzas das dúas administracións para ofrecer o mellor servizo aos cidadáns".

El Ayuntamiento de A Coruña también se abre a ofrecer sus recursos y bienes a otras administraciones y lo ejemplifica con las cuatro parcelas ya cedidas. Sin embargo, recuerda que la Xunta debería aplicar los mismos criterios en todas las ciudades. Se refiere así a casos como los de que la Xunta halla destinado en sus presupuestos 14,5 millones de euros a la adquisición de suele para vivienda pública en Vigo. "Coido que os cidadáns da Coruña non entenderían por que noutros municipios a Xunta destina fondos para adquisición de solo residencial mentres neste semella que é obriga do concello poñelo a disposición, algo que, por outra banda, xa temos feito", critica Inés Rey.

Los fondos

El Gobierno central confirmó hace semanas que A Coruña y Santiago recibirán algo más de 10,2 millones de euros por ser zonas tensionadas, una cantidad superior a la inicialmente anunciada y que está destinada a promover el acceso a la vivienda. La cuantía específica destinada para A Coruña será de siete millones de euros. La normativa estatal fija que el ingreso lo reciban las comunidades autónomas, pero Rey reclamó varias veces que el Gobierno gallego transfiriese dicha cuantía al Ayuntamiento según la reciba del ministerio, algo a lo que la Xunta se oponía.

La Xunta se abre a transferir los fondos de la zona tensionada al Ayuntamiento de A Coruña solo si los destina para construir pisos Más información

Según una carta enviada este miércoles al Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta se abre a transferir este dinero, siempre y cuando sea destinado a construir nuevos pisos. Frente a ello, el Gobierno local propuso destinar los fondos para arreglar cuarenta pisos municipales para que sean ellos quienes las destinen al alquiler social tras su rehabilitación, además de convocar ayudas anuales para el pago de seguros de impago.

La Xunta propone ahora que, de transferir los fondos, deberán ser destinados exclusivamente a la promoción directa de viviendas de promoción pública de nueva construcción, en la parcela que indique el Ayuntamiento, ya sean realizadas por el Gobierno local o por la Xunta en parcelas que le sean cedidas.

En caso de que el Ayuntamiento no acepte la propuesta, la Xunta destinará los fondos al proyecto anunciado en el campus de Elviña, donde pretende construir 168 viviendas de promoción pública y 150 alojamientos compartidos para menores de 36 años. También reservar suelo para una residencia juvenil de 150 plazas. En esta actuación, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) prevé invertir alrededor de cincuenta millones de euros.