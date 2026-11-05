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A Coruña

Inditex rompe su récord histórico en Bolsa tras superar los 60 euros por acción

Los títulos bursátiles de la multinacional han subido un 200% desde que Marta Ortega asumió la presidencia en 2022

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/11/2026 14:11
El consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, y la presidenta de Inditex, Marta Ortega
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Inditex ha marcado este jueves un hito histórico en la Bolsa española. El gigante textil con sede en Arteixo ha superado por primera vez en su historia la cota psicológica de los 60 euros por acción, lo que supone valorar la empresa en aproximadamente 187.000 millones de euros.

Sede central de Inditex en Arteixo

Inditex aporta 2.600 millones en impuestos, según un estudio de Advice Strategic Consultants

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El grupo textil ha acumulado dos jornadas consecutivas de fuertes subidas después de conocerse los resultados de las elecciones de medio mandato, las midterms, en Estados Unidos. Entre ayer y este jueves ha sumado una subida cercana al 7%, lo que le ha llevado a alcanzar cotas nunca vistas desde que empezó a cotizar en 2001.

Con este movimiento, Inditex deja atrás sus anteriores marcas históricas —situadas en el entorno de los 59 euros— y pulveriza sus propios techos de valoración. Con este nuevo récord, el mercado refrenda la confianza de los inversores en la estrategia impulsada por el equipo directivo, consolidando a la empresa fundada por Amancio Ortega y presidida por su hija Marta Ortega como una de las cotizadas más sólidas del sector minorista de la moda a nivel global.

La empresa textil ha protagonizado fuertes subidas en Bolsa desde 2022, cuando Marta Ortega asumió la presidencia del grupo, tras producirse la salida de Pablo Isla. De hecho, cuando tomó posesión oficialmente del cargo, los títulos se negociaban en la zona de 20 euros. Hoy ya han crecido hasta superar los 60 euros, lo que supone un incremento de un 200% en cinco años. 

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