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A Coruña

Hace 25 años | El Deportivo golea al Osasuna sin necesidad de esforzarse

Belén Cebey
Belén Cebey
05/11/2026 04:30
Diego Tristán, que marcó los dos primeros goles del Deportivo, celebra uno de los tantos
Diego Tristán, que marcó los dos primeros goles del Deportivo, celebra uno de los tantos
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años, en 2001, el Deportivo ganó por 5 goles a 1 al Osasuna sin necesidad de grandes esfuerzos, además el partido y el regreso de un largo puente hicieron que la ciudad sufriese grandes alteraciones en el tráfico; hace 50 años, en 1976, un tren que cubría la línea Palencia-La Coruña, conocido como el “catalán” descarrió en Oza dos Ríos y hace 100 años, en 1926 numeroso público acudió a la Asamblea celebrada en el Ayuntamiento de La Coruña.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de noviembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 5 de noviembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años | El Deportivo golea al Osasuna sin necesidad de esforzarse

El Deportivo vivió una jornada muy beneficiosa, pues a su victoria sobre el Osasuna (5-1) se sumaron las derrotas de todos sus perseguidores salvo el Valencia. Especial relevancia tiene la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona (2-0). Los coruñeses no necesitaron esforzarse para golear al equipo navarro, su capacidad rematadora fue suficiente para resolver el partido y afianzarse en el primer puesto. 

Por otra parte, el regreso del puente y el fútbol alteraron la fluidez de la circulación en la ciudad. Demasiadas coincidencias para que el aspecto de las calles permaneciera impasible. Los principales accesos a la ciudad registraron retenciones durante la tarde porque, a la intención de prolongar los días de descanso, se le sumó el encuentro del Deportivo.

También los comerciantes de la zona centro no saben qué hacer para frenar la oleada de robos que se ceba sobre sus establecimientos. Sólo saben que va a más y que la lista de víctimas aumenta semana a semana. Aseguran que la única opción válida y eficaz es que aumente la presencia policial.

Portada de El Ideal Gallego del 5 de noviembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 5 de noviembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Descarriló cerca de Oza dos Ríos el tren conocido como el “catalán”

El tren 405 conocido como el “catalán” descarriló ayer tarde entre las estaciones de Oza dos Ríos y Betanzos y se salieron de la vía un furgón y un vagón de literas, aunque no se han registrado heridos. Se da la circunstancia de que este tren fue el primero que circuló por la vía Palencia-La Coruña, después de haber quedado expedita a las nueve y veinte, pues como se recordará quedó interrumpida desde las seis y media de la tarde anterior a consecuencia de un corrimiento de tierras, entre Motefurado y Soldaj y de lo que ya informamos. Por este motivo, el “catalán” llegó a Lugo con tres horas de retraso y posteriormente descarriló antes de llegar a Betanzos. Personal de Renfe y un tren de auxilio se presentó a los pocos momentos en el lugar del accidente. 

Por otro lado, en la Audiencia Provincial de nuestra ciudad, se vio en juicio oral, la causa que sigue contra tres hombres, acusado uno de ellos de siete delitos de robo, uno contra la seguridad del tráfico y otro de utilización ilegítima; el segundo de los procesados de seis delitos de robo, y de cuatro del mismo género el tercero.

Portada de El Ideal Gallego del 05 de noviembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 05 de noviembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego

Importante Asamblea celebrada en el Ayuntamiento de la Coruña

La Asamblea que anoche se reunió en el Ayuntamiento fue uno de esos actos que dejan recuerdo imperecedero en cuantos tienen la fortuna de presenciarlo y merece ser marcado con piedra blanca en la historia del pueblo que los sabe organizar. 

No estaban en el salón de sesiones del Palacio Municipal un conjunto de señores de más o menos significación en la vida local que vana tributar obligados aplausos a quienes en cierto modo son superiores suyos; no, allí se congregaron los representantes de todos los sectores de la vida coruñesa. Acaso particularmente no piensen todos acordes con el Gobierno de hoy rige los destinos de la patria; pero allí la representación social se sobreponía a la opinión de los individuos, y todos eran coruñeses que se daban cita para exteriorizar la gratitud de La Coruña hacia el Gobierno de la nación y hacia las autoridades que conscientes de sus deberes saben y quieren dedicar a los intereses públicos toda la atención que se merecen. Hablaron nuestro alcalde, señor Casás, el decano del Colegio de Abogados y el Presidente de la Unión Patriótica.

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