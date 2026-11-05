Fundación Repsol reconoce a dos centros educativos de A Coruña por su desempeño utilizando los programas educativos Zinkers  

Una foto familiar del evento celebrado en Coleo, este jueves Fundación Repsol

Fundación Repsol ha celebrado la mañana de este jueves la jornada 'Zinkers: aprender en circular', un encuentro en el que más de 80 docentes y alumnos pudieron disfrutar de dinámicas participativas sobre economía circular en la planta de reciclaje textil de Coleo en Laracha.

Durante el acto se han dado a conocer los tres centros educativos reconocidos por su desempeño utilizando los programas educativos Zinkers de Fundación Repsol, que ofrecen contenidos curriculares sobre sostenibilidad en sus aulas.

El CEIP Rosalía de Castro (A Coruña) en la categoría de Primaria, el IES Marqués de Sargadelos (Cervo, Lugo) en la de Secundaria y en la de Formación Profesional, el CIFP Someso (A Coruña) del ciclo superior de programación de la producción en fabricación mecánica, han sido galardonados con una dotación económica de 2.000 euros para cada centro.

El acto ha contado con la presencia de Natalia Barreiro, Directora del Complejo Industrial de Repsol en A Coruña; Isidoro Martínez, Director Territorial de la Consellería de Economía e Industria en A Coruña; Nacho Bueno, director de Marketing de Coleo, y Gloria Iglesias, responsable del Programa Zinkers de Fundación Repsol. El evento además ha sido presentado por el ilusionista y profesor de matemáticas, Jorge Luengo, que ha combinado el entretenimiento con la innovación educativa y la sostenibilidad.

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En línea con el compromiso de Repsol y su Fundación con la economía circular, los estudiantes pudieron disfrutar de una visita didáctica en planta sobre el proceso de clasificación y valorización de residuos textiles para su posterior reciclaje. A través de sistemas de clasificación automatizada que combinan tecnología propia y procesos industriales, los estudiantes pudieron comprobar como Coleo transforma los residuos textiles en nuevas materias primas para incorporarlas de nuevo a la cadena de valor.

Coleo es un grupo industrial español, participado por Fundación Repsol, especializado en circularidad textil con un modelo que abarca desde la gestión y valorización de residuos hasta la producción de fibras, hilos, tejidos y prendas recicladas. Asimismo, la entidad promueve la inserción laboral de personas con discapacidad, siendo un centro especial de empleo que combina la actividad industrial e impacto social positivo en Galicia.

Programas educativos Zinkers

El objetivo de los programas Zinkers es afrontar desafíos futuros con conocimiento y rigor académico, además de responder a las inquietudes de los jóvenes, mejorar su entorno, y preparar a los futuros profesionales.

Cubren todas las etapas educativas y permiten a los docentes enseñar contenidos clave adaptados al currículo escolar sobre energía, cambio climático, movilidad sostenible, economía circular y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los programas están disponibles en castellano, catalán, euskera, gallego, valenciano e inglés y los contenidos han sido diseñados por expertos en energía y educación, como Chema Lázaro, Javier Espinosa y Juan Núñez.

Más de 8.000 centros educativos de Primaria, Secundaria y FP en España están registrados en los programas Zinkers de Fundación Repsol, de los que 672 centros participan en Galicia.