Escuchar al cliente, innovar y adaptarse: las claves para emprender que deja el foro 'Sen filtro' de AJE Galicia

Foro empresarial Sen filtro

Escuchar al cliente, perder el miedo a equivocarse, apostar por estrategias diferentes y aprender a adaptarse a los cambios son algunas de las claves que dejó la primera edición de 'Sen filtro1, el foro empresarial organizado por AJE Galicia en colaboración con AJE Coruña, que reunió esta mañana en Nordés Club Empresarial a jóvenes empresarios y profesionales interesados en conocer las experiencias que hay detrás de diferentes proyectos empresariales.

El encuentro contó con la participación de Leticia Gorozarri, gerente de Coruña The Style Outlets, y Yago Fernández Duarte, CMO de Cero de Costa, quienes compartieron su visión sobre los desafíos que plantea la gestión de una empresa, la relación con los consumidores y las estrategias necesarias para diferenciarse en mercados cada vez más competitivos. La conversación estuvo moderada por la periodista Luisa López y se desarrolló en un formato cercano y participativo, alejado de las intervenciones convencionales.

Uno de los principales mensajes de la jornada fue la importancia de mantener una comunicación constante con los clientes y escuchar sus opiniones. Ambos profesionales coincidieron en el valor del feedback como herramienta para conocer mejor las necesidades del consumidor, detectar oportunidades de mejora y tomar decisiones que permitan evolucionar a los negocios. En este sentido, también destacaron que las estrategias de marketing no deben limitarse a presentar productos o servicios, sino que deben ser capaces de generar emociones y establecer conexiones con el público.

La necesidad de salir de lo establecido y atreverse a probar cosas nuevas fue otro de los asuntos abordados. A través de sus respectivas experiencias, los ponentes reflexionaron sobre la importancia de innovar, asumir que no siempre es posible tener todo bajo control y entender los errores como parte del aprendizaje empresarial. Una realidad que exige resiliencia, flexibilidad y capacidad para adaptarse a los diferentes ritmos y circunstancias que acompañan el crecimiento de cualquier proyecto.

La tecnología también tuvo protagonismo durante la conversación, especialmente la inteligencia artificial y las oportunidades que ofrece para mejorar el análisis de datos, conocer mejor al consumidor y diseñar nuevas estrategias empresariales. Los participantes abordaron su creciente presencia en el día a día de las organizaciones y las posibilidades que abre para optimizar procesos y facilitar la toma de decisiones.

Junto a la innovación tecnológica, se puso el foco en el valor de las personas. Los ponentes destacaron la importancia de analizar las necesidades de cada negocio y rodearse de equipos formados no solo por buenos profesionales, sino también por buenas personas, capaces de aportar talento, compromiso y valores al proyecto empresarial.

La jornada permitió, además, conocer dos realidades empresariales diferentes, desde la gestión de un espacio comercial que reúne distintas marcas hasta el desarrollo y posicionamiento de una marca de moda. A través de estos ejemplos, los asistentes pudieron acercarse a cuestiones como la fidelización de clientes, la conversión de la visibilidad en ventas o las dificultades que surgen a la hora de gestionar el crecimiento de una empresa.

El formato de 'Sen filtro' favoreció el intercambio de experiencias y la participación de los jóvenes empresarios, que tuvieron la oportunidad de plantear sus inquietudes y compartir reflexiones con los protagonistas. El encuentro concluyó con un espacio de networking destinado a favorecer el contacto entre los asistentes.

Una iniciativa enmarcada en el convenio con la Xunta de Galicia

Esta actividad se enmarca en el convenio de colaboración que AJE Galicia mantiene con la Xunta de Galicia y se desarrolla en colaboración con AJE Coruña, asociación de Jóvenes Empresarias y Empresarios de la provincia de A Coruña. Con iniciativas como SEN FILTRO, ambas entidades buscan generar espacios de encuentro, intercambio de conocimientos y aprendizaje para el tejido empresarial joven, acercando experiencias reales que puedan servir de inspiración y orientación a quienes están emprendiendo o trabajando en el crecimiento de sus negocios.