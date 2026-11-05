El Puerto de A Coruña renovará la señalética de los muelles

Nueva señalética del Puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña llevará a cabo en los próximos meses las obras de implantación de una nueva señalética portuaria en materia de seguridad, movilidad y control de accesos en los espacios de las dársenas interior y exterior, con el objetivo de mejorar la seguridad de las circulaciones internas, reforzar la información a usuarios y visitantes y adaptar la imagen del puerto a las nuevas necesidades operativas y de uso ciudadano.

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La actuación permitirá renovar y reforzar la señalización existente en todo el ámbito portuario mediante la instalación de nuevos elementos informativos, orientativos y de regulación del tráfico y los accesos. “Con ello se pretende promover desplazamientos más seguros, cómodos y eficientes dentro de las instalaciones, tanto para los profesionales que desarrollan su actividad en el puerto como para los ciudadanos y turistas que visitan habitualmente estos espacios”, afirma la entidad.

El organismo portuario señala que el proyecto responde a la necesidad de adecuar la señalización a la evolución experimentada por los espacios portuarios en los últimos años, caracterizada por una creciente convivencia entre los usos estrictamente portuarios, logísticos e industriales y los usos ciudadanos vinculados al ocio, el deporte, los eventos y el turismo.

Las obras cuentan con un presupuesto de 407.000 euros y disponen de un plazo de ejecución de siete meses. Durante este periodo se abordará la sustitución de elementos obsoletos y la implantación de un sistema homogéneo y actualizado de señalización que permitirá mejorar la identificación de espacios, optimizar la gestión de los accesos y reforzar las medidas de prevención y seguridad en el conjunto de las instalaciones portuarias.