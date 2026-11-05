Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El Puerto de A Coruña renovará la señalética de los muelles

​Las obras cuentan con un presupuesto de 407.000 euro

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/11/2026 12:30
Nueva señalética del Puerto de A Coruña
Nueva señalética del Puerto de A Coruña
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Autoridad Portuaria de A Coruña llevará a cabo en los próximos meses las obras de implantación de una nueva señalética portuaria en materia de seguridad, movilidad y control de accesos en los espacios de las dársenas interior y exterior, con el objetivo de mejorar la seguridad de las circulaciones internas, reforzar la información a usuarios y visitantes y adaptar la imagen del puerto a las nuevas necesidades operativas y de uso ciudadano.

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

El Plan Estratégico del Puerto de A Coruña ya está casi listo para ser aprobado

Más información

La actuación permitirá renovar y reforzar la señalización existente en todo el ámbito portuario mediante la instalación de nuevos elementos informativos, orientativos y de regulación del tráfico y los accesos. “Con ello se pretende promover desplazamientos más seguros, cómodos y eficientes dentro de las instalaciones, tanto para los profesionales que desarrollan su actividad en el puerto como para los ciudadanos y turistas que visitan habitualmente estos espacios”, afirma la entidad.

El organismo portuario señala que el proyecto responde a la necesidad de adecuar la señalización a la evolución experimentada por los espacios portuarios en los últimos años, caracterizada por una creciente convivencia entre los usos estrictamente portuarios, logísticos e industriales y los usos ciudadanos vinculados al ocio, el deporte, los eventos y el turismo.

Las obras cuentan con un presupuesto de 407.000 euros y disponen de un plazo de ejecución de siete meses. Durante este periodo se abordará la sustitución de elementos obsoletos y la implantación de un sistema homogéneo y actualizado de señalización que permitirá mejorar la identificación de espacios, optimizar la gestión de los accesos y reforzar las medidas de prevención y seguridad en el conjunto de las instalaciones portuarias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
lacabaña620

Te puede interesar

Obrero en el tejado de una obra en Xuxán

Inés Rey rechaza el "ultimátum" de la Xunta por los fondos para vivienda y exige una nueva reunión
Noela Rey Méndez
Accidente de tráfico en Abegondo

Un accidente entre tres coches y un camión deja un herido en Abegondo
Redacción
Nueva señalética del Puerto de A Coruña

El Puerto de A Coruña renovará la señalética de los muelles
Iván Aguiar
Fiesta de la Rosa 2025

Cuenta atrás para la Fiesta de la Rosa Coruñesa: el plazo de inscripción termina el sábado
Redacción