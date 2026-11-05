El proyecto de ‘Academia’ del Coro de la OSG: “Será como la Orquesta Joven, un espacio para dar oportunidades a los más jóvenes”

El músico vivariense Javier Fajardo lleva tiempo ligado al ecosistema de la Sinfónica de Galicia (OSG) y, en concreto, a sus coros, de los que desde el pasado mes de septiembre es director musical y artístico. Este viernes se pone al frente del Coro de la OSG para acompañar a la orquesta en la ‘Misa Nelson’ de Haydn (viernes 5 y sábado 6, a las 20.00 horas, en el Palacio de la Ópera).

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Esta temporada, como ya se demostró en la cita inaugural con la ‘tercera’ de Mahler, el ecosistema de canto de la Sinfónica estará mucho más presente en los conciertos, con propuestas como la versión concierto de una ópera de Falla, un concierto de música western con Víctor Pablo Pérez o la participación del coro en ‘Mythos’ en el Coliseum, con Abraham Cupeiro.

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Una de las propuestas que se ha planteado desde la gerencia este año ha sido que el coro pueda servir de camino educativo y profesional como lo es el ecosistema de la OSG. Esto quiere decir que se busca plantear un itinerario para que los niños que entran al coro infantil puedan seguir un camino que los lleve hasta el Coro de la OSG. “Apostamos mucho por la formación y por el cuidado de la voz”, apunta Fajardo, que añade: “Hacemos un trabajo y me toca planificar, organizar y coordinar ese trabajo vocal entre las agrupaciones para que un niño, a medida que vaya creciendo, vaya entrando en contacto con música que en un futuro le permita encontrarse con lo que hacemos en la Sinfónica de Galicia”.

A este respecto, en los últimos meses se ha hablado del concepto ‘Academia’. “Será la primera vez que apostemos por este formato, que estamos poniendo a prueba, para que en aquellos momentos que podamos hacer una programación paralela a la orquesta, podamos trabajar estilísticamente de una manera más minuciosa”, comenta Fajardo, que explica que esta ‘Academia’ vendría a cumplir el papel que la Orquesta Joven tiene en la Sinfónica: “Ese espacio en el que darle las oportunidades a los más jóvenes, pero también trabajar vocalmente con aquellas personas que lo demandan”.

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Sobre el futuro del coro y sus necesidades, Fajardo presume de sus fortalezas: “Tiene una ventaja o un valor enorme, que es su actitud, su motivación por cada día intentar superarse, creo que el coro no debe olvidar nunca ese aspecto tan importante, con ese espíritu se puede llegar a cosas maravillosas”.

¿Y dónde ve Fajardo al coro en unos años? “Digamos que no tengo una aspiración específica, lo que quiero es disfrutar del viaje”, asegura. “Solamente ellos podrán decir o decidir hasta dónde y de que manera llegamos, así que al lugar que lleguemos, estoy convencido de que va a ser maravilloso”.