El Gobierno local no ha solicitado aún el préstamo necesario para los presupuestos participativos

El interventor municipal, Manuel Pose, charla con Inés Rey Quintana

La Junta de Gobierno Local de inicios de esta semana ha servido para poner de manifiesto el estado anómalo de las cuentas municipales, puesto que se aprobaron los presupuestos participativos, dotados con nada menos que 2,5 millones, pero ese dinero depende de un préstamo bancario de 40,4 millones que que el Ayuntamiento todavía no ha solicitado, como el propio interventor señalaba en el informe que adjuntaba.

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Desde María Pita no han respondido a la pregunta de cuándo se va a solicitar dicho crédito o tan siquiera si se va pedir. “Tal y como se acordó y se aprobó en su día, los presupuestos participativos fueron convocados, seleccionados y ahora se ejecutarán”, aseguran fuentes municipales. Pero el interventor, el funcionario municipal encargado de auditar las cuentas, es claro: “Non existe crédito suficiente e adecuado nas aplicacións orzamentarias que deben soportar o gasto”. O sea, que no hay partida presupuesta que respalde esa anunciada inversión. Y añade: “Este financiamento no anexo de investimentos é de préstamo, o cal non está nin autorizado nin formalizado ao día desta data polo que a disponibilidade orzamentaria do crédito extraordinario e suplemento de crédito, que quedan condicionados, dependerá destes trámites”.

Desde hace meses

El problema viene arrastrándose desde hace meses, aunque el Ayuntamiento niega que exista: la liquidación de las cuentas de 2025 arrojaron un déficit de casi doce millones.

Una de las consecuencias de incurrir en déficit es que no se puede solicitar un préstamo hasta tener las cuentas saneadas (hasta que el déficit sea cero) pero el concejal de Hacienda y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, ha defendido siempre que el informe del interventor sobre las cuentas de 2025 hacía referencia a una “foto fija”. Es decir, a un momento concreto que no tiene en cuenta los ingresos previstos fuera del ejercicio, pero que vendrían a sanear las cuentas. Fuentes municipales habían asegurado que en junio ya se estaba preparando la licitación, porque el préstamo funciona como cualquier otro contrato de una administración pública: tiene que publicitarse y licitarse antes de concederse. Y se esperaba que se licitara como muy tarde en septiembre, algo que no ha ocurrido.

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De ese crédito de 40,4 millones dependen cerca de 80 proyectos. Entre ellos, los de los presupuestos participativos, que contemplan 2,5 millones en iniciativas que presenta la ciudadanía para que sean ejecutadas por el Gobierno local. Este año son 32 propuestas, que van desde la creación de nuevas zonas de juegos infantiles a mejoras en el alumbrado o el arbolado. Esta práctica comenzó con el Gobierno de Xulio Ferreiro en 2017, pero el Gobierno de Inés Rey lo interrumpió en 2025 para retomarlo durante este ejercicio.